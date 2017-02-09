12 героев, которые сделают 2017 год вновь великим (в хорошем смысле)

"В то время как Дональд Трамп разрывает на части руководство для президентов, в то время как Владимир Путин продолжает нападать на Украину и вести дезинформационную войну против Запада, в то время как Китай вклинивается в пустоту на мировой арене, оставленную Америкой, и пока исламский терроризм продолжает свое отвратительное шествие, мы предлагаем вам 12 причин верить в то, что мир, в конечном итоге, не такое уж плохое место", - пишет научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Тунку Варадараян в брюссельской версии американского издания Politico.

В список из 12 персоналий и организаций издание включило, в том числе, российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу. "Об эффективности Кара-Мурзы в качестве лидера российской политической оппозиции Путину красноречиво говорит то, что покрытые тьмой агенты спецслужб в распоряжении последнего, вероятно, отравили его и не единожды, а дважды, совершив два жестоких покушения на убийство в течение двух лет, - пишет автор. - Неутомимый критик российского президента, Кара-Мурза опять страдает от "острой интоксикации неизвестного происхождения". Этот диагноз в духе романа Оруэлла поставлен в московской больнице, куда оппозиционера госпитализировали после того, как у него один за другим отказали органы - это произошло вслед за первым отравлением в мае 2015 года". По словам издания, Кара-Мурза - "ярый сторонник западных санкций против российских чиновников", и "его храбрость перед лицом Путина вдохновляет и является упреком Трампу".

Также автор включает в свою "великолепную дюжину" канцлера ФРГ Ангелу Меркель. "Мир, и особенно Европа, должны каждый день просыпаться и воздавать благодарность фрау Меркель за то, что она - столп цивилизованного космополитизма, сочувственного консерватизма, экономики, ориентированной на торговлю, и оппозиции экспансионизму России".

Издание отмечает и фигуру нового министра обороны США, генерала Джеймса Мэттиса, "который видит в НАТО основу американской национальной безопасности, что потенциально сталкивает его с Трампом, который никогда не упускал возможности раскритиковать оборонный договор, который больше шести десятилетий защищал Запад". По словам автора, "присутствие Мэттиса в правительстве Трампа - успокаивающее свидетельство того, что в президентском командном пункте всегда будет хоть один взрослый".

На фоне действий Трампа автор выделяет также двух других позитивных протагонистов этого года: американских судей и экс-президента Мексики Висенте Фокса Кесаду. Последний "возглавил самое настоящее мексиканское восстание в Twitter против Трампа", который без конца писал в социальной сети о строительстве стены вдоль южной границы Америки за счет Мексики. Судьи же, по словам автора, стали "истинными звездами" первых двух недель президентства Трампа. Они "соревновались в различных юрисдикциях в блокировке указа Трампа, тем самым фактически заморозив действие запрета" на въезд граждан ряда мусульманских стран в США. Многие теперь видят в судьях "гарантов психического здоровья Америки, которая сама не знает, что за напасть ее постигла".

Также в список позитивных персоналий 2017 года вошли:

- Адама Бэрроу, новый президент Гамбии, который смог сменить "одного из самых неприятных автократов Африки", Яйю Джамме;

- французский сатирический журнал Le Canard enchaîné, "который стал кошмаром для длинной череды президентов и политиков". Последний в их списке - правоцентристский кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, которого издание обвинило в том, что "он нанял жену парламентским ассистентом на неприлично высокую зарплату, для получения каковой дама, кажется, почти не работала";

- Рут Дэвидсон - британский политик, 37-летняя лесбиянка и кикбоксер, которой "принадлежит заслуга по воскрешению к жизни редчайшего вида - шотландских тори: под ее руководством Консервативная партия превратилась из ненавистной шотландцам партии во вторую политическую силу в парламенте Шотландии". Дэвидсон ставит своей целью удержать Шотландию в составе Великобритании после "Брекзита", пишет автор;

- Роджер Федерер - 35-летний швейцарский теннисист, который вернулся в профессиональный теннис после шестимесячного перерыва и "чудесным образом" выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису;

- король Испании Филипп VI, который взошел на трон в июне 2014 года, когда его отец король Хуан Карлос I отрекся от престола из-за скандалов в королевской семье. "После ноябрьских выборов в 2015 году Испания почти год была без правительства, и Филипп был в центре внимания, решая, кто должен попробовать сформировать правительство", - говорится в статье. По мнению автора, ему помогает то, что его воспринимают как "монарха, близкого к народу";

- Элиф Шафак - турецкая писательница, проживающая в Лондоне, "самый выдающийся современный турецкий автор после Орхана Памука". "Ее судили за оскорбление "турецкого национального духа" в романе "Стамбульский подкидыш", и она стала мишенью для ненависти националистов из-за защиты прав армян и курдов", - пишет автор.

Замыкает список Politico Маргрет Вестагер - датский политик и еврокомиссар по вопросам конкуренции. В прошедшие годы от нее досталось "Газпрому", Apple и Google, и "для тех, кто считает, что международные компании должны поплатиться за недосмотры, Вестагер, вероятно, будет и дальше оставаться героем", говорится в статье.