Кремлевская истерия

"Насколько непредсказуемой является внешняя политика Кремля, настолько прогнозируемой становится его реакция на происходящее внутри страны. Борец с коррупцией Алексей Навальный и его коллега Петр Офицеров были приговорены к (условному) сроку по делу о хищении средств компании "Кировлес". Этот приговор, - пишет в комментарии на сайте Tageszeitung обозреватель Клаус-Хельге Донат, - стал уже вторым по этому делу: первый был вынесен в 2013 году, а затем отвергнут Европейским судом по правам человека как необоснованный и несправедливый". (Верховный суд РФ отменил тот приговор Навальному и Офицерову. - Прим. ред.)

"В случае с Навальным Кремль демонстрирует неуверенность, - считает Донат. - Путина не успокаивает даже рейтинг его популярности - согласно опросам, президента поддерживает 80% населения. При помощи оправдательного приговора власть могла бы продемонстрировать, что в состоянии выстоять перед вызовом конкурента в лице Навального, но обвинительный приговор свидетельствует об обратном: власть имущие боятся, возможно, даже очень боятся. И, несмотря на все ловушки и трюки, не могут позволить себе допустить независимого кандидата до президентских выборов 2018 года".

Похоже, в рейтинг популярности действующей власти никто не верит - даже при том, что он скорее всего не выдуман. "Высокие рейтинги - плохая защита в кризисные времена. Неустрашимый оппозиционер Навальный внушает Кремлю страх и уважение одновременно. Шеф Кремля не забыл, как Навальному удалось мобилизовать людей на акции протеста в конце 2011 года", - говорится в статье.