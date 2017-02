9 февраля 2017 г. Редакция | The Times Красная карточка "По-видимому, Алексей Навальный, российский диссидент, который прославился тем, что назвал кремлевского лидера жабой на нефтяной трубе, потерпел поражение в своей попытке участвовать в президентских выборах 2018 года, - сожалеет редакция британской The Times. - В ходе повторного судебного разбирательства в Москве (в Кирове. - Прим. ред.) его признали виновным в растрате и приговорили к пяти годам условно. Таким образом, Владимир Путин сможет устроить себе гладкое переизбрание, без помех со стороны серьезной оппозиции. Наибольшей потерей вчерашний вердикт станет не для Навального, а для самой России". "Манипуляции Путина с внутренними и внешними делами привели к длительной эпохе равнодушия, нетерпимости и стагнации, которая сделала молодых российских граждан политическими евнухами, - говорится в статье. - Сила Навального заключалась в том, что он мог разжечь некоторую надежду хотя бы в некоторых молодых горожанах". Авторы напоминают, что Навальный сделал себе имя как борец против коррупции Кремля, что он обладает "талантом мобилизовать на крупные протестные акции" и получил 27% голосов на выборах мэра Москвы в 2013 году. "И все же разочарование режимом не так легко сдержать", - отмечают журналисты и рассказывают, что Михаил Ходорковский - "бывший олигарх", который "отсидел 10 лет в гулаге", - пытается побудить молодежь бросить вызов Путину и "Единой России", а миллион с лишним жителей 15 крупных городов России сыты по горло ненадлежащим управлением страной. "Новому поколению активистов надо думать о практических проблемах управления справедливой и эффективной Россией в послепутинскую эпоху. Навальный - не глас вопиющего в пустыне. Он знает: чтобы добиться перемен в России, нужно вести долгую игру. И выжить. Мы желаем ему удачи в обоих свершениях", - говорится в статье. Источник: The Times