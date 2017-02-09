Зеехофер снова хочет поехать к Путину

Прошлогодний визит премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера в российскую столицу был расценен как выпад в адрес Меркель, говорится в статье на сайте Die Welt. Теперь лидер ХСС снова собирается в Москву - на этот раз в сопровождении представителей экономики, науки и сельского хозяйства.

Сам Зеехофер аргументирует необходимость встречи с Путиным тем, что "без Москвы невозможно урегулировать многие мировые конфликты". То же самое он говорил и перед визитом в Россию в феврале прошлого года, "выступая, пусть и безуспешно, за отмену антироссийских санкций", пишет Беатрис Оссбергер.

"Момент для поездки выбран щекотливый, - замечает автор статьи. - Только-только ХСС с ХДС удалось официально урегулировать разногласия и договориться о кандидатуре Ангелы Меркель на пост федерального канцлера на предстоящих выборах в Бундестаг. И вот премьер-министр Баварии снова подливает масла в огонь. На фоне поддержки Германией санкций, наложенных на Россию, его предыдущая поездка в Россию и конфликт с Меркель по вопросам миграционной политики выглядели как оскорбление канцлера и нарушение интересов Германии".

Оппозиция в Бундестаге подвергла тогда Зеехофера критике за так называемую "параллельную внешнюю политику" и заискивания перед Путиным, отмечает автор.