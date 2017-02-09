Бежавший офицер ФСБ рассказал о замаскированных под мигрантов российских шпионах

Российская спецслужба ФСБ, по словам российского офицера-перебежчика, направляла своих шпионов в Европу под видом мигрантов, сообщает немецкая газета Die Welt.

"Нам удалось забросить в Европу шпионов, замаскированных под мигрантов. О результатах было доложено президенту, и он одобрил их", - заявил бывший высокопоставленный офицер ФСБ по имени Игорь в документальном фильме "Холодная война Путина", показанном на немецком телеканале ZDF. Перебежчик имел в России звание полковника и занимал в ФСБ должность руководителя отдела по борьбе с терроризмом и противодействию политическому экстремизму, что подтверждается групповым фото, на котором изображена верхушка спецслужбы. По его словам, ФСБ еще с 2002 года "снабжала чеченцев фальшивыми документами". Последние служили доказательством того, что "их преследовали у себя на родине, и они получали убежище в Европе".

При помощи этих "политически преследуемых" чеченцев "российской спецслужбе удалось создать в Европе самую настоящую сеть агентов". Они "интегрировались в мусульманские диаспоры в Германии, Великобритании и Франции, и когда они понадобятся для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля, эти агенты начнут свою работу". "В этом я уверен", - заявил Игорь, ныне скрывающийся в Европе.

То, что это не слухи, подтверждает пример председателя чеченского культурного общества в немецком городе Киль Тимура Дугазаева, который также дал интервью ZDF. Так, Дугазаев опроверг, что работает со спецслужбой, но при этом признал, что следил за своими соотечественниками и передавал информацию о них чеченскому руководству.

По данным Игоря, все эти агенты "занимаются слежкой за критиками режима и потенциальными исламистами".

Между тем глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маасен идет дальше, утверждая, что "ФСБ целенаправленно способствует притоку радикальных исламистов в Германию для того, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране". Немецкие спецслужбы, как добавляет Die Welt, уже "давно подозревают за существенно возросшим числом чеченских беженцев возможную целенаправленную операцию".