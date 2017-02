9 февраля 2017 г. Карун Демирьян | The Washington Post Тройка республиканских сенаторов ищет способы отстоять свою позицию перед лицом России Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм (Южная Каролина), Джон Маккейн (Аризона) и Марко Рубио (Флорида) поддерживают законопроект, который даст возможность Конгрессу заблокировать сворачивание антироссийских санкций, и выступают в качестве экспертной тройки по мерам сдерживания России в то время, как Трампа обвиняют в слишком сильном сближении с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Карун Демирьян в The Washington Post. "Россия ничего не сделала, чтобы ее вознаграждать смягчением санкций", - заявил Грэм, возглавивший инициативу. "Если мы пойдем на смягчение сейчас, это станет ложным сигналом для России (...) Смягчение санкций нужно заработать, его не дарят", - сказал сенатор от Южной Каролины. "Однако новый законопроект может никогда не дойти до голосования, - говорится в статье. - Бросается в глаза, что двое главных республиканцев отсутствуют в списке его сторонников: это председатель комитета Сената по иностранным делам Боб Коркер (сенатор от Теннесси) и лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл (от Кентукки)". Грэм и авторитетный представитель Демократической партии в комитете Сената по иностранным делам Бенджамин Кардин возглавляют группу из шести сенаторов, раскрывшую в среду содержание законопроекта, "который позволит Конгрессу голосовать по любой попытке президента свернуть санкции в отношении России до того, как они возымеют эффект". Также, добавляет автор, эти меры "кодифицируют существующие антироссийские санкции, наложенные указами администрации Обамы". Сенатор Маккейн настаивает на том, что конгрессмены должны подвергать пересмотру каждое решение, которое "будет влиять на нашу способность привлекать России к ответственности за ее неприкрытое нарушение международного законодательства и наносить удар по нашим институтам". "Республиканские лидеры понимают, что многие республиканцы могут не желать открыто идти на конфликт с Трампом в самом начале его президентства, хотя и считают, что санкции надо оставить", - отмечает Демирьян. Однако высказывания Трампа в интервью Fox News, когда он парировал критику в адрес Путина, названного "убийцей" ведущим, "сыграли не в пользу" президента. "С тех пор республиканцы всех политических тенденций активно настаивают на том, чтобы администрация Трампа поддержала российских диссидентов, находящихся на прицеле у власти, особенно уделяя внимание активисту Владимиру Кара-Мурзе, которого, по некоторым сведениям, отравили два года назад, а недавно вновь госпитализировали с теми же симптомами", - говорится в статье. "Мы признаем многогранность наших отношений и многочисленность вопросов, которые администрация должна обсудить с Россией. Но, как бы то ни было, с убийством диссидентов нельзя мириться", - заявили на этой неделе в письме госсекретарю Рексу Тиллерсону сенатор-республиканец Рон Джонсон (Висконсин), председатель комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам, и сенатор от Демократической партии Крис Мерфи (Коннектикут). "Преобразуется ли эта обеспокоенность в достаточное количество голосов для того, чтобы Конгресс смог отстоять свою позицию перед лицом России, еще предстоит увидеть", - подытоживает автор. Источник: The Washington Post