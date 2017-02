9 февраля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Россия вынесла приговор демократу "Суд в Кирове в среду вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по сомнительным обвинениям в хищении, что означает, что самый популярный лидер российской оппозиции, скорее всего, не сможет выступить конкурентом Владимира Путина, когда кремлевский автократ снова, как повсеместно ожидается, будет баллотироваться в президенты в 2018 году", - пишет редакция The Wall Street Journal. "В 2011 году прокуратура начала расследовать деятельность Навального в качестве бесплатного консультанта в государственной деревообрабатывающей компании, обвинив его в организации хищения древесины на сумму примерно в 520 тыс. долларов", - говорится в статье. В 2013 году Навальный был осужден, но тюремный срок был заменен условным "из-за его огромной популярности и под давлением Запада", как пишет издание. В прошлом году Верховный суд отменил приговор и назначил пересмотр судебного дела. И вот он осужден повторно, что предполагает 10-летний запрет на участие в выборах. Авторы статьи отмечают, что приговор Навальному был вынесен сразу после того, как другой деятель оппозиции, активист движения за демократию - Владимир Кара-Мурза - попал в больницу с признаками отравления, аналогичными тем, что были у него в 2015 году. У некоторых западных политиков, от Дональда Трампа до Франсуа Фийона и Марин Ле Пен во Франции, сейчас модно говорить, что они хотят сотрудничать с Путиным, как Рональд Рейган - с Советским Союзом. "Есть один нюанс, - пишет WSJ: - он не постеснялся бы выступить в защиту Навального и Кара-Мурзы". Источник: The Wall Street Journal