Контратака

С того самого момента, как Дональд Трамп официальной вступил в президентскую должность, у Юрки Катайнена, вице-президента Еврокомиссии по вопросам занятости, инвестиций и конкуренции, прибавилось работы, пишет журналист Die Zeit Марк Ширитц. Он встречается с представителями правительств Индии, Китая и стран Персидского Залива, обсуждая перспективы более тесного сотрудничества. "В этот понедельник Катайнен беседовал в Берлине с министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле и министром экономики страны Бригиттой Циприс. Речь шла, в частности, о необходимых мерах, которые помогут Евросоюзу подготовится к, пожалуй, самому серьезному вызову в его истории - возможной конфронтации с США".

"После окончания Второй мировой войны объединенная Европа была центральной опорой американской внешней политики. Европейская интеграция до сих пор представлялась США фактором мира и благосостояния на всем земном шаре, гарантируя в качестве побочного эффекта наличие гигантского рынка сбыта для американских товаров", - пишет автор публикации.

Теперь, по всей видимости, взгляды в Вашингтоне поменялись, продолжает Ширитц. Трамп называл "Брекзит" "фантастическим" и заявлял, что ЕС был основан для того, чтобы "обойти США в торговых вопросах". Его кандидат на пост посла в Брюсселе однажды сравнил Евросоюз с СССР, краху которого способствовали американцы.

По информации из Берлина, "Трамп уже направил своих эмиссаров в отдельные европейские государства для заключения торговых соглашений. Подобное предложение поступило из Вашингтона и федеральному правительству. Такие шаги Еврокомиссия расценивает как афронт, поскольку, согласно европейским договорам, регулирование вопросов международной торговли входит в ее компетенцию". Брюссель расценивает сигналы из Вашингтона как объявление войны, пишет автор.

Дипломатические маневры Катайнена стоит расценивать как попытку спасти то, что еще можно спасти, продолжает журналист. "Там, где американцы отгораживаются, европейцы должны проявить открытость. Неслучайно Еврокомиссия несколько дней назад объявила о намерении заключить новое соглашение о зоне свободной торговли с Мексикой, которой Трамп пообещал ввести штрафные пошлины. Таким образом, ЕС может стать гарантом международного торгового порядка, который был создан американцами после Второй мировой и из которого они теперь уходят".

Окончательный вариант новой концепции Брюссель планирует выработать к концу марта, говорится в статье. "Европа не впервые заново пересматривает свои основы на фоне кризиса. Часто этот процесс хромает из-за того, что каждая из стран, входящих в ЕС, имеет собственную позицию по тому или иному вопросу. Так, например, восточноевропейские государства хотят принимать меньше беженцев, Южная Европа требует больше немецких денег, а Северная хочет ужесточения бюджетных правил для всех. С приходом к власти Трампа старые линии фронта стираются. Восточноевропейские страны, которые шли на конфронтацию с Брюсселем в миграционном вопросе, теперь ищут сближения с Европой, поскольку теперь не понимают, могут ли они в случае чего положиться на Америку как на гаранта безопасности", - констатирует Ширитц.

У Германии, продолжает журналист, на фоне возможной торговой войны с США повышается заинтересованность в стабильной ситуации на внутреннем рынке, который - если считать по количеству населения, даже несмотря на выход Британии, - остается больше американского.

На фоне выборов в Германии и Франции растут надежды на появления новых стимулов для совместных проектов в области той же оборонной политики, которые позволят пойти навстречу чаяниям стран Восточной Европы. "В ответ те могли бы разместить у себя больше беженцев или увеличить активность по защите внешних границ. Французы, со своей стороны, могли бы - если, конечно, президентом не станет Марин Ле Пен - поддержать стремления Еврокомиссии по созданию зоны свободной торговли, а Германия - объявить о готовности идти на уступки в своей политике в отношении евро", - говорится в статье.