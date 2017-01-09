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Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
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9 января 2017 г.
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9 января 2017 г.

Юлиан Рёпке | Bild

Россиянка, известная как хакер, ищет "безопасную" страну

Фирма Алисы Шевченко Zorsecurity с 29 декабря оказалась в американском "санкционном списке". Девушку обвиняют в том, что, по-видимому, именно она помогала Путину манипулировать американскими выборами. Сама она отвергает любые обвинения в свой адрес. В результате 32-летняя Шевченко хочет "взять паузу" и куда-либо уехать, пишет корреспондент Bild Юлиан Рёпке.

Возможно, Шевченко "попросила совета в соцсети Twitter из страха перед депортацией из Соединенных Штатов", предполагает журналист: девушка спросила у своих подписчиков, "в каких странах гарантированно нет американского контроля, кроме России".

В число заманчивых предложений, как говорится далее, вошли "Китай, Йемен, Сербия", а также Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Шевченко посоветовали страны, из которых Дональд Трамп собирается убрать прежних послов - например, Новую Зеландию. Пока что Шевченко остается в Москве.

Так кто же эта женщина, которая вместе со своей фирмой Zorsecurity, по ее словам, заработала более 150 тыс. евро? Как сообщает журналист, "помимо профессионального хакинга, Шевченко интересуют две вещи - кошки и пончики".

В связи с американскими выборами, которые Шевченко якобы помогла сфальсифицировать в пользу Трампа, примечателен ее твит от 11 ноября - через три дня после победы. В нем Шевченко позирует в пуловере с надписью Fucking awesome - "Очень круто". В ее профиле в Twitter, кстати, до сих можно увидеть эту фотографию, добавляет Рёпке.

"Шевченко продолжает заверять в своей невиновности, однако сомнения в безобидности разработанных ею компьютерных программ остаются", - пишет корреспондент. Так, еще в декабре 2013 года разработанная Zorsecurity программа для вторжения в чужие сети была упомянута в Вассенаарских соглашениях, которые, среди прочих, подписала и Россия.

Источник: Bild


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