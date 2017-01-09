Немецкие "Зеленые" требуют выписывать секс по рецепту

По мнению немецкой партии "Зеленые", люди с ограниченными физическими и психическими возможностями, находящиеся под опекой, а также тяжелобольные должны получать из бюджета деньги на платные сексуальные услуги проституток, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции по вопросам опеки Элизабет Шарфенберг.

"Финансирование сексуальной помощи, по моему мнению, является вполне приемлемым", - заявила политик. По ее словам, "местные общины должны получить возможность принимать решения о предоставлении таких услуг и выделять на это специально предназначенные средства".

"Зеленые" ссылаются на опыт Нидерландов, где уже несколько лет лица, нуждающиеся в постоянном уходе, имеют возможность получать средства на оплату услуг так называемых "секс-ассистентов", коими являются сертифицированные проститутки.

Что ж, сейчас "сексуальная помощь" стала довольно распространенным трендом в Германии: все больше проституток предоставляют услуги в домах для инвалидов и престарелых, комментирует журналист.

Между тем новая концепция и планы выделять бюджетные деньги на оплату подобных услуг вызывают споры среди медиков. К примеру, Вильгельм Фрилинг-Зонненберг, профессор Университета Нордхаузен, считает идею "бесчеловечной". В то же время эксперт Ванесса дель Рей уверена, что проститутки станут "благом" для пациентов домов инвалидов и престарелых, а также для персонала. "Прежде всего речь идет о том, чтобы благодаря снижению сексуального напряжения сделать людей более живыми. Надо, чтобы старики тоже могли удовлетворять свои потребности, - тогда за ними будет проще ухаживать", - считает эксперт.