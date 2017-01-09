Петр Павленский: порезы на теле власти

Он поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке, прибивал свои половые органы к брусчатке на Красной площади и публично отрезал себе мочку уха. О чем думает этот человек на самом деле? В этом вопросе пыталась разобраться корреспондент Die Presse Анне-Катерине Симон. "Его внешность напоминает кадры из фильмов об умирающих от голода военнопленных или страдающих героях из романов Достоевского", - делится автор впечатлениями после встречи с российским художником-акционистом. "Это впечатление как нельзя лучше подходит к тем акциям, которые он устраивает", - добавляет она.

"Он зашивал себе рот в поддержку арестованных участниц российской группы Pussy Riot, ложился голым, обернувшись в колючую проволоку, перед зданием заксобрания в родном Санкт-Петербурге. Через год он прибивал свои гениталии к брусчатке на Красной площади - выступая против коррупции в правоохранительных органах и апатии в обществе. В 2014 году, сидя голым на крыше Института психиатрии имени Сербского, Павленский отрезал себе мочку уха - это стало олицетворением того, как "здоровое" общество отрезает "больных". Акция задумывалась как протест против психиатрии, помогающей политике устранять своих критиков. Его самого, - сообщает автор, - неоднократно подвергали психиатрическим экспертизам". После полугода, проведенного в следственном изоляторе после поджога двери здания ФСБ в ноябре 2015 года, Павленский был отпущен на свободу - суд приговорил его к выплате денежного штрафа. Павленский отказывается его выплачивать, констатирует автор.

"Чего же хочет этот человек, который причиняет себе боль, чтобы продемонстрировать истинное лицо власти, который требовал во время судебного процесса, чтобы его обвинили в терроризме и упрятали за решетку? Хочет ли он представить себя в роли политического мученика?" - задается вопросом журналист. Сам Павленский подчеркивает, что ни в коем случае не хочет, чтобы его воспринимали как мученика. "Мученик - это тот, кем жертвует общество, чтобы избавиться от необходимости делать что-то самому. Общество ищет себе героя, сигнализируя тем самым, что он - не один из них". Кроме того, говорит художник, понятие "мученик" - религиозное, а его акции не носят религиозного характера.

"Я работаю орудием власти, чтобы направить его же против нее самой", - к этой формуле сам Павленский сводит суть своего искусства. "Своими акциями я вынуждаю власть показать себя", - говорит он. "Многие критики политики Путина как внутри России, так и за ее пределами считают его борцом с недемократическими проявлениями в государстве. Однако Павленский в первую очередь не политический активист, а художник, радикальный анархист, который может отпугнуть и западные правозащитные организации. Так, в 2016 году организация Human Rights Foundation присудил ему премию имени Вацлава Гавела, но была вынуждена отозвать ее, когда узнала, что Павленский передал денежную часть премии "приморским партизанам", устраивавшим жестокие нападения на сотрудников полиции, а также убийства. По словам самого художника, все это следует считать жестами отчаяния", - говорится в статье.

Из России Павленский уезжать не намерен. Для чего? Свободы нигде не хватает. Кроме того, по словам художника, своей жизнью он показывает, что и в России можно получить больше свободы, чем это нравилось бы власти.

"Его жизнь в Москве тоже нельзя назвать типичной. У Павленского две дочери - пяти и восьми лет. Старшая в школу не ходит, дома дети учатся игре в шахматы и кикбоксингу, 8-летняя Алиса много читает. Павленский берет детей с собой, когда готовится к своим акциям, а после их проведения показывает им, что получилось в результате. Девочки никогда не были шокированы увиденным", - пишет автор статьи и приводит слова самого Павленского: "Скорее, они реагируют на все это с юмором и иногда в шутку спрашивают, почему я не сделал еще чего-то".

"Нужно постоянно толкать реальность в сторону анархии, - пишет Павленский в своей книге. - Чтобы хотя бы оставаться на месте, на самом деле уже нужно усилие".