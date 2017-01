9 января 2017 г. Артур Бизли | Financial Times ЕС столкнулся с резким нарастанием агрессивных кибератак "В последний год Брюссель наблюдает резкий прирост "все более и более опасных" кибератак на серверы ЕС. Нарастает тревога по поводу возможности российского вмешательства в европейскую политику, - сообщает Артур Бизли в The Financial Times. - По словам людей, вовлеченных в данную ситуацию, в 2016 году было 110 отдельных попыток взломать серверы Европейской комиссии. В прошлом ноябре Брюссель обнародовал информацию о крупномасштабных атаках". "Последние разоблачения накладываются на беспокойство из-за возможности вмешательства Москвы в выборы во Франции и Германии, намеченные на ближайшие месяцы. До этого американские разведслужбы обвинили Кремль во взломе Национального комитета Демократической партии США накануне прошлогодних выборов президента, - говорится в статье. - Брюссель, хранящий секретные данные о 28 странах-членах ЕС, а также управляющий единой европейской валютой, в свете нарастающей угрозы принял меры по укреплению безопасности. Высокопоставленные чиновники получили распоряжение использовать шифрование электронных писем. Комиссия расширяет сотрудничество в сфере цифровой безопасности с Североатлантическим альянсом. НАТО заявляет, что атаки на него в последний год стали "более изощренными". "Ясно, что многие учреждения по всей Европе, в том числе Еврокомиссия, подвергаются постоянно нарастающему количеству кибератак из разных источников, - сказал FT сэр Джулиан Кинг, комиссар ЕС по вопросам безопасности. - Эти угрозы устойчивы, агрессивны, все более опасны и потенциально разрушительны". Он добавил, что самые вредоносные кибератаки - те, которые направлены на "подрыв доверия к нашим демократиям". Еврокомиссия отказалась сообщить, какие именно источники подозреваются в атаках. Однако брюссельские дипломаты утверждают, что вероятным риском является вмешательство Кремля в европейские выборы, передает издание. Источник: Financial Times