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Иностранная пресса о России и не только
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9 января 2017 г.
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9 января 2017 г.

Редакция | The Guardian

Трамп и Россия: он снова подыгрывает Путину

"Предполагаемое вмешательство России в выборы в Америке в 2016 году - нечто непростительное", - пишет The Guardian в редакционной статье. Рассекреченный доклад разведслужб США, обнародованный 30 декабря, "гласит, что президент России Владимир Путин лично приказал провести в 2016 году "кампанию по влиянию", чтобы подорвать веру в демократическую систему США, очернить Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу", - утверждает издание.

"Если обвинения верны, они подтверждают, что налицо угроза не только одного государства другому государству, но и угроза одной системы другой системе. Они свидетельствуют, что российское государство пытается систематически подрывать демократические системы и веру народа в них. Эти системы и веру в них нужно защитить", - говорится в статье.

Реакцию избранного президента США Трампа на доклад разведслужб газета расценивает как беспочвенный скептицизм. "Это реакция кандидата в президенты, а не главы государства. То, что он не воспринял серьезно брифинг, проведенный для него в минувшую пятницу, - похоже скорее на попытку подтвердить легитимность своего избрания, чем бороться с угрозой, исходящей от путинских усилий по дестабилизации", - говорится в статье.

Газета советует не брать пример с Трампа. "Российский лидер жаждет ослабить демократические государства и подорвать доверие к ним их граждан. В его арсенале - такие вооружения, как ложь, деморализация и разбойнические ухватки. Когда Трамп относится к российской угрозе несерьезно, это не приносит выгоды никому, кроме Путина", - говорится в статье.

Источник: The Guardian


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