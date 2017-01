9 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп не такой простак, чтобы отрицать российские взломы Рассекреченный доклад разведслужб США гласит, что президент России лично приказал провести в 2016 году "кампанию по влиянию" на американские выборы, очернить Хиллари Клинтон и помочь Трампу. WSJ призывает Трампа наконец признать, что "Владимир Путин - не друг Америки". Для Трампа важнее настоять, что его победа не запятнана кибератакой. "Но спецслужбы никогда и не утверждали обратного", - отмечает Le Monde. "Предполагаемое вмешательство России в выборы в Америке в 2016 году - нечто непростительное", - пишет The Guardian в редакционной статье. Рассекреченный доклад разведслужб США, обнародованный 30 декабря, "гласит, что президент России Владимир Путин лично приказал провести в 2016 году "кампанию по влиянию", чтобы подорвать веру в демократическую систему США, очернить Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу", утверждает издание. "Если обвинения верны, они подтверждают, что налицо угроза не только одного государства другому государству, но и угроза одной системы другой системе", - говорится в статье. Реакцию избранного президента США Трампа на доклад разведслужб газета расценивает как беспочвенный скептицизм: "Это реакция кандидата в президенты, а не главы государства". "Российский лидер жаждет ослабить демократические государства и подорвать доверие к ним их граждан. В его арсенале - такие вооружения, как ложь, деморализация и разбойнические ухватки. Когда Трамп относится к российской угрозе несерьезно, это не приносит выгоды никому, кроме Путина", - говорится в статье. "Какое зрелище! За две недели до мирной демократической передачи власти в США демократы используют российские хакерские взломы как оправдание своего поражения, а Дональд Трамп им подыгрывает, отказываясь признать то, что Владимир Путин - не друг Америки. Единственный победитель здесь - это Путин", - пишет редакция The Wall Street Journal. Американское разведывательное сообщество в пятницу вечером наконец опубликовало рассекреченную версию доклада о российском хакерстве - по указанию президента Обамы это сделано до его ухода с поста, говорится в статье. Доклад заключает "с высокой степенью уверенности", что Путин "отдал указ о кампании с целью оказать влияние на президентские выборы в США в 2016 году, очернить госсекретаря [Хиллари] Клинтон и нанести ущерб ее способности быть избранной и потенциальному президентству". "Однако в докладе не приводится доказательств или оценочных суждений о том, что хакерство повлияло на результаты выборов", - подчеркивают авторы статьи. Хиллари Клинтон в любом случае проиграла, и по причинам, не связанным с Кремлем. Однако демократы и левые хотят сохранить линию по "украденным выборам", потому что они стремятся подорвать способность республиканцев к управлению и к отмене программы Обамы, отвергнутой избирателями на голосовании, полагают они. "Разумной тактикой с самого начала было бы осудить взлом, признать, что Россия действовала во вред США, и заявить, что Путину необходимо остановиться или он будет иметь дело с последствиями, как только Трамп станет президентом, - говорится в статье. - Напротив, отрицание Трампом российских реалий заставляет его выглядеть в глазах Путина простаком". Стоит ли за победой Трампа Москва? Ясно одно: российский президент владеет тонким искусством скрытого влияния, пишет Die Welt. По мнению автора, Путин мог рассчитывать на то, что Трамп опровергнет информацию американских спецслужб, утверждающих, что своей победой он обязан российским хакерам. Возможно, российский президент также рассчитывал, что у Трампа "возникнут противоречия с однопартийцами", что он не будет доверять спецслужбам, а спецслужбы - ему. "Однако, как это часто бывает с, казалось бы, очевидными фактами - в конечном итоге отсутствует последнее решающее доказательство того, что именно Путин отдал приказ хакерам", - пишет Крауэль. Существуют ли на деле подобные доказательства, знает лишь узкий круг тех, кто имеет доступ к секретной части доклада американских спецслужб о хакерских атаках, направленных против Хиллари Клинтон. "Уотергейт. Версия 2.0" прошла успешнее первой, говорится в статье. "Умение убедительно опровергнуть любое личное участие является доказательством владения тонким искусством скрытого влияния. Следующей его демонстрации следует ждать в Гааге, Берлине и Париже в ходе предстоящих там выборов", - уверен автор. "Недоверие избранного президента в отношении американских спецслужб способствует ослаблению США перед лицом России", - считает редакция Le Monde. "Барак Обама твердо обвиняет Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс путем информационной атаки; избранный президент Дональд Трамп долгое время проявлял сдержанность к этим обвинениям, выступал в защиту Кремля и кричал об "охоте на ведьм", устроенной теми, кто не умеет проигрывать, а затем, казалось, переменил свое мнение; спецслужбы дестабилизированы спорным вопросом и недоверием к ним их будущего руководителя", - говорится в реакционной статье. По очевидным соображениям спецслужбы не могут обнародовать все исходные данные, которые привели их к объявленным выводам, пишет издание. "Трамп, который обратился к парламентской комиссии по расследованию, особо настаивал на том, что его победа не была запятнана кибератакой. Но американские спецслужбы, которые отказались от всякого политического анализа этих вмешательств, никогда не утверждали обратного", - отмечают журналисты. "Столь конфликтная передача власти достойна сожаления, - считает Le Monde. - Однако дестабилизация американских спецслужб еще более досадна. Она ослабляет США перед лицом России в тот момент, когда президент Путин все дальше простирает усилия по утверждению на международной арене, а западные демократии, втянутые в разного рода кризисы, находятся в упадке. Несомненно, что Китай и многие другие с живым интересом наблюдают за жестикуляцией и выкриками будущего главы американской исполнительной власти. В глазах Европы представленное им действо не просто прискорбно - оно вызывает сильную обеспокоенность". "Такого не бывает даже в Испании" - эту фразу друга-испанца, проживающего в США, вынес в заголовок статьи La Voz de Galicia испанский политолог Хосе Луис Баррейро Ривас. Друг комментировал "инфантильный и неискренний спор Трампа и Обамы о том, что произошло на президентских выборах: это Хиллари Клинтон их проиграла или Путин их выиграл?". Ривас пишет: "Если версия об атаке путинских хакеров правдива, она выставила бы в дурном свете Обаму". Нельзя утверждать, что твоя страна - самая безопасная и могущественная в мире, если "приходит Путин с горсткой каких-то хиляков и подрывает доверие к американской избирательной системе". Автор критикует также американские СМИ. Почему они не смогли объяснить, как горстка людей переубедила американское общественное мнение и аннулировала вес всех, кто агитировал за г-жу Клинтон? Неужели несколько косноязычных "твитов Путина" или несколько выдумок, вброшенных в интернет, способны обрушить прочное здание американского общественного мнения? Автор отвечает: "Нет, даже в Америке люди так легко не поддаются уловкам. Поэтому, полагаю, перед нами разыгрывается фарс для двух актеров, призванный всего лишь отвлечь мир от других проблем". "В последний год Брюссель наблюдает резкий прирост "все более и более опасных" кибератак на серверы ЕС. Нарастает тревога по поводу возможности российского вмешательства в европейскую политику", - сообщает Артур Бизли в The Financial Times. По словам информированных источников, в 2016 году было 110 отдельных попыток взломать серверы Еврокомиссии. Брюссель, хранящий секретные данные о 28 странах-членах ЕС, а также управляющий единой европейской валютой, в свете нарастающей угрозы принял меры по укреплению безопасности. Высокопоставленные чиновники получили распоряжение использовать шифрование электронных писем. Комиссия расширяет сотрудничество в сфере цифровой безопасности с НАТО. Еврокомиссия отказалась сообщить, какие именно источники подозреваются в атаках. Однако брюссельские дипломаты утверждают, что вероятным риском является вмешательство Кремля в европейские выборы, передает издание. Также по теме: Российские хакеры находят себе в СМИ готовые "рупоры" (The New York Times) Берлин боится русских кибератак (Süddeutsche Zeitung)