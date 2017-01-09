Давайте принимать проект Путина всерьез

"Будь то в дипломатическом, военном, экономическом или политическом плане, Россия заставляет себя признать в качестве самого влиятельного государства в мировой системе", - пишет французский политолог Николя Баверез в Le Monde.

"Семьдесят лет спустя после запуска холодной войны сталинским СССР в 1947 году (так в оригинале. - Прим. ред.) Россия извлекает пользу из сильного смятения демократий, зараженных популизмом, чтобы наметить свой стратегический план. С целью образовать новый миропорядок, от которого Западу не уйти. В качестве оружия она выдвигает безграничное использование силы и киберманипуляцию мнениями перед лицом демократий, равно бессильных как в поддержке войны, так и в сохранении мира, в том числе в недрах собственного общества", - говорится в статье.

"С первого взгляда, Россия кажется колоссом на глиняных ногах. Самая большая страна мира зиждется на нехватке целого ряда необходимых параметров. Демографический кризис: снижение рождаемости до уровня в 1,7 ребенка на одну женщину, который программирует снижение численности экономически активного населения с 72 до 68 млн человек к 2035 году. Нехватка развития: с учетом стагнации с 2008 года и потенциального экономического роста на уровне 1% потенциал российской экономики в результате составляет всего лишь двенадцатую часть от экономики Китая. Нехватка талантов, мозгов и капиталов, которые массово бегут из страны. Нехватка свободы: автократия, окруженная своим народом, который выживает лишь благодаря гигантским пропагандистским усилиям, на которые тратится более 18 млрд долларов в год", - описывает автор.

"Приходится констатировать, что Россия - держава, которая оказала самое сильное влияние на мировую систему в 2016 году. В экономическом плане соглашение, заключенное с ОПЕК по снижению добычи нефти, привело к стабильному росту цен на уровне выше 50 долларов за баррель. В дипломатическом плане Москва своей прямой и решительной интервенцией на земле и в воздухе навязала себя как ключевого участника войны в Сирии, эволюцию которой она контролирует через ось, построенную с Ираном мулл и Турцией Эрдогана. В стратегическом плане аннексия Крыма стала необратимой, и давление на Украину и на страны Балтии не прекращает усиливаться", - отмечает автор.

"В политическом плане кибератаки на серверы Демократической партии, а затем раскрытие их данных сайтом WikiLeaks способствовали избранию Дональда Трампа, в то время как в Болгарии и Молдавии были избраны пророссийские президенты: Москва не захватывает больше военными методами, она руководит через подставных контрагентов", - продолжает автор.

"Стратегический прорыв Путина объясняется малодушием Барака Обамы, который останется в истории в качестве Джимми Картера XXI века - спрятавшийся от борьбы с джихадизмом, отказавшийся признать свои мусульманские корни и угрозу со стороны России, недолжным образом приниженную им до статуса региональной державы. Однако прорыв Путина является также плодом поразительно эффективной стратегии. На бессильные речи Обамы Путин ответил действием и внезапностью, систематически играя на асимметрии, дабы трансформировать свои слабости в преимущества", - рассуждает Баверез.

"Достигнутые результаты впечатляют. Избрание Трампа окончательно хоронит лидерство величественно-надменной республики. Запад ослаблен и разделен отходом США и утратой надежности альянсов, начиная с НАТО. "Брекзит" подрывает основы европейской конструкции, - считает автор. - Даже Япония Синдзо Абэ сближается с Россией, чтобы попытаться противостоять китайскому давлению".

"Самое время для демократий принять всерьез путинскую Россию и ее желание выстроить ось демократур. Самое время для Европы взять в свои руки собственную безопасность, которую Москва не преминет протестировать, - уверен Баверез. - Распад того, что остается от мирового порядка, ускоренный Трампом, реабилитирует право сильного. В такой обстановке soft power ("мягкая сила"), на которой специализировалась Европа, не принесет никакой пользы, если она не будет подстрахована способностью противостоять жестокости и эффективно прибегать к силе".