Кибератака, вмененная в вину России: тревожная непоследовательность Трампа

"Недоверие избранного президента к американским спецслужбам, которые обвиняют Москву во вмешательстве в американские выборы, способствует ослаблению США перед лицом России", - считает редакция Le Monde.

"Уходящий президент Барак Обама твердо обвиняет Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс путем информационной атаки; избранный президент Дональд Трамп долгое время проявлял сдержанность к этим обвинениям, выступал в защиту Кремля и кричал об "охоте на ведьм", устроенной теми, кто не умеет проигрывать, а затем, казалось, переменил свое мнение; спецслужбы дестабилизированы спорным вопросом и недоверием к ним их будущего руководителя - с 8 ноября 2016 года, когда Трамп победил на президентских выборах, назревает серьезный кризис", - говорится в реакционной статье.

"Во время избирательной кампании республиканский кандидат неоднократно делал авансы в сторону расширения контактов с Москвой, в противоположность политике администрации Обамы, которая начиная с украинского кризиса придерживалась жесткой линии. Подобное дипломатическое изменение интонации может быть оправдано, однако, похоже, Трамп настолько ему привержен, что уже несколько недель отказывается рассматривать, действительно ли российская власть ответственна за мощную кибератаку, жертвой которой стала Демократическая партия после распространения ее электронной переписки через WikiLeaks", - пишет редакция.

"Американские спецслужбы уверены, что кибератаки исходили от России и проводились с согласия высших органов. По очевидным соображениям они не могут обнародовать все исходные данные, которые привели к таким выводам. Избранный президент упорствовал, ставя под сомнение солидность репутации ответственных сотрудников американских спецслужб, хотя он сменил тон после представления их доклада в пятницу, 6 января. Трамп, который обратился к парламентской комиссии по расследованию, особо настаивал на том, что его победа не была запятнана кибератакой. Но американские спецслужбы, которые отказались от всякого политического анализа этих вмешательств, никогда не утверждали обратного" - отмечают журналисты.

"Отношения Обамы и Трампа быстро ухудшились. Трамп объявил, что он намерен вскоре ликвидировать итоги деятельности Обамы, а уходящий президент в последний момент принял меры, способные усложнить работу будущей администрации Трампа", - говорится в статье.

"Столь конфликтная передача власти достойна сожаления, - пишет французское издание. - Однако дестабилизация американских спецслужб еще более досадна, поскольку она выходит далеко за рамки внутренней политической напряженности. Она ослабляет США перед лицом России в тот момент, когда президент Путин все дальше простирает усилия по утверждению на международной арене, а западные демократии, втянутые в разного рода кризисы, находятся в упадке. Несомненно, что Китай и многие другие с живым интересом наблюдают за жестикуляцией и выкриками будущего главы американской исполнительной власти. В глазах Европы представленное им действо не просто прискорбно - оно вызывает сильную обеспокоенность".