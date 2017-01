9 января 2017 г. Макс Фишер | The New York Times Российские хакеры находят себе в СМИ готовые "рупоры" Журналисты столкнулись с тем, что "Москва, дозированно обнародуя документы, добытые хакерами, способна направлять в нужном направлении освещение той или иной темы западными СМИ", - пишет журналист The New York Times Макс Фишер. "Журналисты всегда опирались на источники, которые из своекорыстных соображений предоставляют важнейшую информацию", - отмечает автор. Долг журналиста - предать огласке информацию, которая важна в интересах общества, но не позволить, чтобы эта огласка помогла источнику добиться его целей. "Однако в данном случае источником было ГРУ (российская военная разведка), действовавшее через таинственные подставные организации, которые старались замаскировать связь с ним, а цель ГРУ состояла в том, чтобы ослабить процесс выборов американского президента", - утверждает издание. Предавая огласке документы, которые бросают тень на Хиллари Клинтон и других американских политиков, Москва эксплуатировала открытость свободной прессы. Газета комментирует: "Великие державы издавна вмешивались в дела друг друга. Но Россия на всем протяжении 2016 года разрабатывала доселе невиданную тактику: создавала подставные организации, чтобы распространять в прессе документы, добытые ею путем хакерских атак". "Заниматься пиар-деятельностью, чтобы предать огласке материалы, добытые хакерами, в виде эксклюзивной статьи в Daily Caller, Gawker или Smoking Gun, - это нечто новое", - отметил Томас Рид (Лондонский Королевский колледж). "Вначале этой пиар-деятельностью занимались два интернет-призрака, которые появились минувшим летом: Guccifer 2.0 и DCLeaks. Оба выдавали себя за хакеров-активистов наподобие главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Позднее специалисты по кибербезопасности заключили, что оба служили прикрытием для российской стороны, хотя ни тот, ни другой этого не признали, а о связях с Россией стало известно не сразу", - говорится в статье. Guccifer 2.0 утверждал, что он румынский "борец за свободу" и что именно он взломал серверы Национального комитета Демократической партии (DNC). Через мессенджер Twitter он указывал журналистам на определенные документы, похищенные хакерами у DNC и других. Сайт DCLeaks располагал своими наборами документов, добытых хакерами. Он утверждал, что "создан американскими хактивистами, которые уважают и ценят свободу слова", пишет газета. "Журналисты, которые общались с этими аккаунтами, говорят, что их тон и то, насколько свободно они владели английским языком, сильно варьировались. Это наводит на предположение, что каждый из аккаунтов вели несколько пользователей сразу", - говорится в статье. "Некоторым репортерам предлагался эксклюзивный доступ к документам. Это известная тактика правительственных пресс-служб и пиар-агентств, которые хотят предопределить освещение некой темы", - говорится в статье. Так, в сентябре DCLeaks предложил журналисту Питеру Хэссону пароль для доступа к взломанной электронной переписке экс-госсекретаря США Колина Пауэлла. Позднее подставные организации перестали притворяться, считает автор. "Самая новая группировка нарекла себя Fancy Bears Hack Team - умопомрачительно-откровенная отсылка к прозвищу "fancy bear", которое западные фирмы по кибербезопасности дали хакерам из ГРУ", - говорится в статье. Корреспондент Sky News Том Чешир, имевший дело с Fancy Bears, сказал, что те держались "как нечто большее, чем просто как пиар-агентство" и проявили "большую деловую хватку" - предлагали сенсационные материалы дозированными порциями и пытались повлиять на их освещение. Любой "слив" информации любым источником ставит журналистов в сложное положение, рассуждает автор. Нужно ли в статье делать акцент на хакерском взломе, если это может отвлечь читателей от информации, добытой хакерами? Следует ли воздерживаться от освещения документов, дабы прежде проверить их на достоверность и выяснить, откуда они взялись? "А если окажется, что хакерская атака, в результате которой добыты документы, и впрямь была операцией недружественной иностранной державы, значит ли это, что содержание документов в меньшей мере достойно освещения?" - продолжает автор. По его словам, эти старые вопросы приобрели новую остроту в связи с размахом и целями российских хакерских атак. Автор приводит пример: "Guccifer 2.0 предложил обозревателю сайта InfoWars Микаэлу Тейлену документы DNC, которые доказывали, что демократы планировали атаковать Пола Манафорта (главу избирательного штаба Трампа, который ранее работал в интересах кремлевского союзника Виктора Януковича - ныне смещенного президента Украины)". "У Тейлена возникли опасения: Москва надеется, что InfoWars, опубликовав документы, создаст путаницу вокруг обвинений в адрес Манафорта и тем самым косвенно поможет кампании Трампа, которая в тот момент терпела неудачи", - пишет издание. Тейлен отказался публиковать и освещать документы. Открытое общество более уязвимо перед информационными "операциями влияния", чем закрытое, отмечает Рид. Он рекомендует: чем лучше журналисты и читатели будут понимать мотивы иностранных правительств, устраивающих "утечки" информации, тем легче им будет помещать "сливы" в правильный контекст и срывать планы хакеров, не утаивая сведений, которые достойны освещения. "Но некоторые медийные тенденции - поляризация общества, сфальсифицированные новости, а также заложенный в самой природе соцсетей "стадный эффект", - развеивают эти надежды", - пишет издание. Как бы то ни было, Тейлен говорит, что все чаще отказывается от "сливов", которые наверняка заинтересуют его аудиторию, поскольку считает, что их значимость раздувается во имя российских интересов. Источник: The New York Times