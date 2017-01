9 января 2017 г. Уильям Дж.Бернс | The New York Times Как мы обманываем себя по поводу России "В течение 25 лет, прошедших с окончания холодной войны, отношения между США и Россией часто определялись громкими претензиями, недопониманиями и разочарованиями", - отмечает в The New York Times Уильям Дж.Бернс (президент Фонда Карнеги за международный мир, бывший заместитель госсекретаря США и посол США в Москве в 2005-2008 годах). "С обеих сторон вполне хватало иллюзий", - указывает Бернс. По его мнению, США колебались от видения перспектив длительного партнерства с Москвой до пренебрежения Россией как региональной державой, находящейся в полном упадке, а Россия двигалась от стремления к стратегическому партнерству с США к жажде разрушить существующий международный порядок, в котором доминирующие Соединенные Штаты ставят ее в подчиненное положение. "Реальность такова, что в обозримом будущем наши отношения с Россией останутся конкурентными и часто враждебными. В их основе - фундаментальное несовпадение мировоззрений и отношения к роли друг друга в мире, - говорится в статье. - Соблазнительно думать, что личное сближение может устранить это несогласие, а искусство договариваться сделает возможной крупную сделку. Но это глупость, с которой невозможно начинать разумную политику. И особенно глупо полагать, что чрезвычайно тревожное вмешательство России в наши выборы можно и нужно замять, каким бы неудобным оно ни было". "Так что же делать? Первый шаг - сохранить и при необходимости усилить меры, принятые администрацией Обамы в ответ на действия российских хакеров. Россия бросила вызов целостности нашей демократической системы, и ландшафт европейских выборов 2017 года - следующее поле битвы, - указывает Бёрнс. - Второй шаг - заверить европейских союзников США в нашей абсолютной преданности НАТО". В-третьих, автор рекомендует "не спускать пристального взгляда с Украины - страны, судьба которой будет критически важна для будущего Европы и России в следующем поколении". "Речь не о членстве в НАТО или Европейском союзе - и то, и другое для нее пока отдаленные надежды. Речь идет о том, чтобы помочь украинским лидерам сделать успешной политическую систему, которую Россия стремится ниспровергнуть", - пишет Бернс. "Наконец, нам нужно осторожно относиться к привлекательным, на первый взгляд, идеям вроде совместной борьбы с исламским экстремизмом или общими усилиями по "сдерживанию" Китая. Кровавое поведение России в Сирии значительно усугубляет террористическую угрозу и, несмотря на долгосрочные опасения по поводу подъема Китая, Путин не намерен жертвовать отношениями с Пекином", - говорится в статье. Источник: The New York Times