Пять русских слов, объясняющих Владимира Путина

"Когда Советский Союз начал запоздало переосмыслять себя в 1980-х годах при Михаиле Горбачеве, западная пресса была полна модных русских словечек, вроде perestroika ("реформы") и glasnost ("открытость"), объяснявших кремлевское мировоззрение. Поразительно, что сейчас, когда звезда Путина на подъеме, а Россия не сходит с первых полос, кремлинологи забыли русский язык, - указывает в Politico проживающий в Киеве предприниматель и бывший главный редактор российского Playboy Виджай Махешвари. - Вот 5 русских слов, объясняющих, что Путин предпримет в 2017 году".

1. Компромат (Kompromat)

"Компромат - русское слово, означающее компрометирующую информацию об общественных деятелях. Это любимый отравленный кинжал Путина для борьбы с врагами его государства, - говорится в статье. - (...) Ожидайте больше компромата от Кремля в этом году. Посредством громких взломов и прочих источников "фальшивых новостей" он попытается склонить западные события в свою пользу". Вероятно даже появление компромата на Трампа, если он откажется вести себя так, как нужно Кремлю.

2. Восстановление (Restoration)

"Придя к власти в 2000 году, Путин заявил, что его цель - восстановление России в правах "великой державы" былой советской империи", - сообщает автор.

3. Яркий (Flamboyant)

"Общеизвестно, что Путин назвал Трампа "ярким" во время американской президентской кампании. Некоторые американские комментаторы ошибочно интерпретировали это слово как bright ("яркий" о свете или цвете, "умный" - о человеке. - Прим. ред.), то есть поняли его как комплимент интеллекту Трампа. На самом деле Путин назвал Трампа flamboyant ("колоритный", "эпатажный". - Прим. ред.). Когда он произносил это слово на пресс-конференции, на его равнодушном обычно лице показалась усмешка", - говорится в статье.

Махешвари указывает, что Путин тоже прославился, как яркий человек, благодаря своим верховым и мотоциклетным прогулкам.

"Художники проиллюстрировали крепкую мужскую дружбу Путина и Трампа изображениями, на которых политики целуются в губы. Однако из-за обоюдной яркости их личностей более вероятно, что их отношения будут похожи на битву банд, стремящихся переиграть друг друга", - полагает предприниматель.

Предвестником того, что нас ждет в 2017 году, может быть недавний твит Трампа о расширении американского ядерного потенциала.

4. Наш (Our)

"Советский Союз разделял мир на сферы влияния, "нашу" и "их" ментальность, и, когда укрепляющая свои позиции Россия старается вернуть себе статус "сверхдержавы", концепция "наших" стала особенно значимой, - отмечает автор. - Путин и его приспешники смотрят на мировую политику сквозь кремлевскую замочную скважину, Россия для них - центр мира". Дружественные к России страны называют "нашими". Справедливо это и для знаменитостей или международных организаций. ФИФА для России "наша", а МОК - "их".

5. Монголо-татарское иго (The Mongol yoke)

Ключ к пониманию современной российской (значит, и путинской) психологии - татаро-монгольское иго, под гнетом которого Россия находилась с XIII по XVI век.

"Из-за того, что русские 300 лет были колонией монголов и существовали как "подавленная" нация, в них глубоко укоренилась боязнь вторжения извне, завоевания. Почти успешные вторжения Наполеона и Гитлера только усилили ощущение уязвимости. Хотя Россия - самая большая страна мира, она чрезвычайно параноидально относится к своим границам и боится за свою безопасность. Отсюда агрессивная антипатия к Североатлантическому альянсу, который Россия воспринимает как угрозу своему существованию".