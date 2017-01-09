В ЕС будут бороться с финансированием евроскептических партий извне - в том числе из России

Фракция "Европейской народной партии" в Европарламенте (EVP) в будущем хочет эффективнее бороться с радикальными группировками в Европе и противодействовать финансированию скептически настроенных по отношению к Евросоюзу партий извне, в том числе из России, говорится в материале политического обозревателя немецкого журнала Der Spiegel Петера Мюллера.

"Нам следует ужесточить правила партийного финансирования на уровне ЕС", - заявил глава фракции Манфред Вебер в беседе с изданием. По его словам, в будущем партии "должны будут получать меньше финансирования от Евросоюза, если их члены или партнеры получают финансирование от автократических режимов".

Прежде всего Вебер, как отмечает автор, "имеет в виду Россию, чей президент Владимир Путин с недавних пор пытается получить влияние над европейскими партиями". В качестве одного из последних примеров в EVP назвали намерение "Австрийской партии свободы" (FPÖ) сотрудничать с путинской "Единой Россией".

Кстати, перед Рождеством французскому "Национальному фронту" пришлось опровергать информацию о том, что партия якобы получила очередной кредит из России для предстоящих президентских выборов во Франции. "Национальный фронт", как напоминает Der Spiegel, уже получал кредит от России в 2014 году.

С начала 2017 года подобное финансирование от третьих государств оказывается в ЕС под запретом, но санкции за нарушения предельно мягки: максимальное наказание предполагает денежный штраф в размере 10% от годового бюджета партии. Но Веберу, как подчеркивает журнал, этого недостаточно. "Нельзя допустить того, чтобы ЕС финансировал партии, выступающие против него, которые, к тому же, получают деньги от Кремля на ослабление Европы. С этим необходимо покончить", - уверен он.