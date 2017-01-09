]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
9 января 2017 г.
 PDA WAP
9 января 2017 г.

Петер Мюллер | Der Spiegel

В ЕС будут бороться с финансированием евроскептических партий извне - в том числе из России

Фракция "Европейской народной партии" в Европарламенте (EVP) в будущем хочет эффективнее бороться с радикальными группировками в Европе и противодействовать финансированию скептически настроенных по отношению к Евросоюзу партий извне, в том числе из России, говорится в материале политического обозревателя немецкого журнала Der Spiegel Петера Мюллера.

"Нам следует ужесточить правила партийного финансирования на уровне ЕС", - заявил глава фракции Манфред Вебер в беседе с изданием. По его словам, в будущем партии "должны будут получать меньше финансирования от Евросоюза, если их члены или партнеры получают финансирование от автократических режимов".

Прежде всего Вебер, как отмечает автор, "имеет в виду Россию, чей президент Владимир Путин с недавних пор пытается получить влияние над европейскими партиями". В качестве одного из последних примеров в EVP назвали намерение "Австрийской партии свободы" (FPÖ) сотрудничать с путинской "Единой Россией".

Кстати, перед Рождеством французскому "Национальному фронту" пришлось опровергать информацию о том, что партия якобы получила очередной кредит из России для предстоящих президентских выборов во Франции. "Национальный фронт", как напоминает Der Spiegel, уже получал кредит от России в 2014 году.

С начала 2017 года подобное финансирование от третьих государств оказывается в ЕС под запретом, но санкции за нарушения предельно мягки: максимальное наказание предполагает денежный штраф в размере 10% от годового бюджета партии. Но Веберу, как подчеркивает журнал, этого недостаточно. "Нельзя допустить того, чтобы ЕС финансировал партии, выступающие против него, которые, к тому же, получают деньги от Кремля на ослабление Европы. С этим необходимо покончить", - уверен он.

Источник: Der Spiegel


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               