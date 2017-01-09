Берлин боится русских кибератак

"Целенаправленная пропаганда и хакерские атаки из-за границы станут серьезным вызовом в ходе предвыборной кампании (по выборам в Бундестаг) в Германии", - заявил в беседе с Sueddeutsche Zeitung лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Томас Опперманн.

"После недавних сообщений о российских кибератаках в Берлине растет озабоченность в связи с возможной попыткой повлиять и на немецкую политику", - пишет автор публикации Нико Фрид.

В конце минувшей недели Федеральное ведомство по защите конституции подтвердило, что в декабре 2016 года имела место хакерская атака на компьютеры ОБСЕ. По словам главы ведомства Ханса-Георга Маасена, существуют доказательства того, что кибератака осуществлялась из России, говорится в статье. Многое указывает на российский след, заявил Маасен в интервью агентству DPA: характер взлома такой же, как при атаках на компьютеры депутатов Бундестага в позапрошлом году.

Как отметил в беседе с Sueddeutsche Zeitung глава Европарламента Мартин Шульц (СДПГ), который примет участие в выборах в Бундестаг, обвинения в адрес России в связи с вмешательством в ход выборов в США "вызывают опасения". По его словам, "ничего нового в попытке повлиять на политические события посредством пропаганды нет", однако "мы не должны упускать из виду, как быстро и динамично могут влиять (на общественное мнение) СМИ и социальные сети".

По словам лидера фракции СДПГ в Бундестаге Опперманна, глава немецкого МВД де Мезьер и подконтрольное ему ведомство должны усилить меры по противодействию киберпреступлениям и повысить информационную безопасность. А пользователей социальных сетей Опперманн призвал не допускать автоматического распространения ложной информации, передает издание.