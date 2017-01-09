"Такого не бывает даже в Испании" - эту фразу друга-испанца, проживающего в США, вынес в заголовок статьи La Voz de Galicia испанский политолог Хосе Луис Баррейро Ривас. Друг комментировал "инфантильный и неискренний спор Трампа и Обамы о том, что произошло на президентских выборах: это Хиллари Клинтон их проиграла или Путин их выиграл?".

Ривас ищет свой ответ на этот вопрос. Во-первых, "будь версия об атаке путинских хакеров правдива, она выставила бы в дурном свете Обаму", рассуждает он. Нельзя утверждать, что твоя страна - самая безопасная и могущественная в мире, если "приходит Путин с горсткой каких-то хиляков и подрывает доверие к американской избирательной системе", говорится в статье.

Во-вторых, если атака увенчалась успехом, то следует предположить, что американские СМИ никуда не годятся. Почему они не смогли объяснить, как горстка людей переубедила американское общественное мнение и аннулировала вес всех, кто агитировал за г-жу Клинтон?

В-третьих, "это еще более негативно характеризовало бы американских граждан". Неужели несколько косноязычных "твитов Путина" или несколько выдумок, вброшенных в интернет, способны обрушить прочное здание американского общественного мнения? Автор отвечает: "Нет, даже в Америке люди так легко не поддаются уловкам. Поэтому, полагаю, перед нами разыгрывается фарс для двух актеров, призванный всего лишь отвлечь мир от других проблем".