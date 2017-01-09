Путину удался цифровой "Уотергейт"

Стоит ли за победой Трампа Москва? Ясно одно: российский президент владеет тонким искусством скрытого влияния, пишет Die Welt.

"Возможно, Владимир Путин хотел убить одним выстрелом двух зайцев и российские хакерские атаки осуществлялись не только с целью помочь Трампу выиграть президентские выборы в США. Не исключено, что Москва стремилась вызвать внутриполитический спор в США, тем самым ослабив их", - рассуждает обозреватель издания Торстен Крауэль.

По мнению автора, Путин мог рассчитывать на то, что Трамп опровергнет информацию американских спецслужб, утверждающих, что своей победой он обязан российским хакерам. Возможно, российский президент мог также надеяться, что у Трампа возникнут противоречия с однопартийцами. "Путин в таком случае мог бы удовлетворенно подумать: "Это то, что мне нужно! Трамп еще официально не вступил в должность, а уже не доверяет спецслужбам, спецслужбы не доверяют Трампу, и авторитетные представители Республиканской партии лишь вскидывают брови, удивляясь позиции избранного президента. Вдобавок Трамп пикируется с нашим партнером Китаем, с Северной Кореей и с Ангелой Меркель. Россия может стать третейским судьей мировой политики. В этом и заключается моя цель", - возможно, именно такой диалог с самим собой ведет Владимир Путин", - пишет автор.

"Однако, как это часто бывает с, казалось бы, очевидными фактами - в конечном итоге отсутствует последнее решающее доказательство того, что именно Путин отдал приказ хакерам", - констатирует Крауэль.

Существуют ли на деле подобные доказательства, знает лишь узкий круг тех, кто имеет доступ к секретной части доклада американских спецслужб о хакерских атаках, направленных против Хиллари Клинтон.

"Уотергейт. Версия 2.0" прошла успешнее первой. По всей видимости, у спецслужб сегодня нет записи, аналогичной той, которая в 1972 году изобличила президента Ричарда Никсона: на ней он распоряжается уничтожить следы прослушки в штаб-квартире Демократической партии", - отмечает автор, указывая на то, что и в деле с "Панамским досье" нет прямых указаний на причастность самого Путина.

"Умение убедительно опровергнуть любое личное участие является доказательством владения тонким искусством скрытого влияния. Следующей его демонстрации следует ждать в Гааге, Берлине и Париже в ходе предстоящих там выборов", - уверен автор статьи.