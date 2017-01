9 января 2017 г. Пол Сонне и Байрон Тау | The Wall Street Journal В Конгрессе США углубляется раскол из-за России "Усиливается беспокойство конгрессменов-республиканцев из-за отношения избранного президента США Трампа к России", - сообщает The Wall Street Journal. "Ястребы" из Республиканской партии говорят, что у них все еще есть вопросы к кандидатуре Рекса Тиллерсона, которого Трамп предлагает назначить госсекретарем США, поясняют журналисты Пол Сонне и Байрон Тау. До заседания, на котором будет рассмотрена кандидатура Тиллерсона, остается всего несколько дней. В воскресенье сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили в интервью NBC, что пробивают постановление о наложении новых санкций на Россию. "Такой шаг вступил бы в противоречие с желанием Трампа сблизиться с Россией. Если подобное постановление встретит широкую поддержку, Трамп окажется перед дилеммой: либо разделить эту позицию, либо наложить вето на эту меру, рискуя создать впечатление, что по вопросу об американо-российских отношениях он еще сильнее изолирован от своей партии", - говорится в статье. Как ожидается, появление доклада, в котором разведка США обвиняет Кремль во вмешательстве в ход президентских выборов, обострит напряженность вокруг заседания, где будет рассматриваться кандидатура Тиллерсона, и голосования в Сенате по вопросу о его назначении. "В более широком смысле раскол, произошедший из-за России, рискует развеять надежды ведущих республиканцев на то, что новый президентский срок начнется гладко", - говорится в статье. По мнению издания, Трамп и его советники стараются умалить предполагаемую роль России в выборах и подчеркнуть, что действия хакеров не повлияли на результаты выборов. Однако тема хакерских атак, вероятно, еще долго не забудется. "По словам одного информированного источника, в засекреченной версии доклада, которую получили Трамп, президент Обама и некоторые конгрессмены, сказано, что расследования хакерских атак, проводимые властями США, продолжаются, хотя и остается неясным, каков масштаб расследований", - поясняет издание. "Конгрессмены-демократы тоже, вероятно, будут настаивать на доскональных расследованиях кибератак силами Конгресса. Свои проверки уже проводят два сенатских комитета - по делам разведки и вооруженных сил", - пишет издание. Газета возвращается к кандидатуре Тиллерсона. В воскресенье Грэм и Маккейн сказали, что у них остаются вопросы, хотя и назвали свои встречи с Тиллерсоном "позитивными". "Сенаторы дали понять: их одобрение кандидатуры Тиллерсона, возможно, будет зависеть от того, изменит ли новая администрация свое отношение к президенту Путину после публикации доклада", - говорится в статье. "Тиллерсон должен убедить меня и, наверное, других членов органа, что он считает Россию разрушительной силой, что он считает, что Путин подрывает демократию во всем мире, а не только вблизи наших границ, - заявил Грэм. - Он должен осознать в плане хакерских атак, что это совершили русские и что новые санкции оправданы". По мнению авторов, тем самым сенаторы бросили вызов Трампу. На момент публикации статьи избранный президент США "все еще не признал прямо вину России", как пишет газета. Вместо этого он снова выдвинул свои аргументы в пользу сближения с Москвой. В субботу он написал в "Твиттере": "Хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо". По мнению авторов, республиканцам вроде Маккейна будет нелегко пойти против мнения своей партии и отвергнуть Тиллерсона. "А на заседании на этой неделе Тиллерсон, возможно, ответит на вопросы о России так, что развеет беспокойство. Но, возможно, для этого ему придется порвать с Трампом: такая стратегия, возможно, обеспечит ему утверждение. Переходная команда Трампа уже пообещала заняться широким спектром угроз, исходящих от кибератак, в том числе от кибератак из России", - говорится в статье. "Неясно, много ли сенаторов-республиканцев готовы поставить под сомнение назначение Тиллерсона, дабы принудить Трампа изменить позицию по российскому вопросу. Такой шаг обнажил бы резкий раскол в Республиканской партии накануне того, как в Белый дом придет новая администрация", - пишет издание. Газета прогнозирует: "Вероятно, трения между Капитолийским холмом и новой администрацией США по российскому вопросу сохранятся. Грэм и Маккейн присоединились к демократам, предлагая постановление о новых санкциях в отношении России". Источник: The Wall Street Journal