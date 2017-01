9 января 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Костер тщеславия разведки "Какое зрелище! За две недели до мирной демократической передачи власти в США демократы используют российские хакерские взломы как оправдание своего поражения, а Дональд Трамп им подыгрывает, отказываясь признать то, что Владимир Путин - не друг Америки. Единственный победитель здесь - это Путин, который наверняка радуется, как он заставил американцев усомниться в собственной демократической системе", - пишет редакция The Wall Street Journal. Американское разведывательное сообщество в пятницу вечером наконец опубликовало рассекреченную версию доклада о российском хакерстве - по указанию президента Обамы это сделано до его ухода с поста, говорится в статье. Доклад заключает "с высокой степенью уверенности", что Путин "отдал указ о кампании с целью оказать влияние на президентские выборы в США в 2016 году, очернить госсекретаря [Хиллари] Клинтон и нанести ущерб ее способности быть избранной и потенциальному президентству". В нем также содержится вывод о том, что у Путина "выработалось очевидное предпочтение к избранному президенту Трампу". "Однако в докладе не приводится доказательств или оценочных суждений о том, что хакерство повлияло на результаты выборов", - пишут авторы статьи. Хиллари Клинтон в любом случае проиграла, и по причинам, не связанным с Кремлем. Однако демократы и левые хотят сохранить линию по "украденным выборам", потому что они стремятся подорвать способность республиканцев к управлению и к отмене программы Обамы, отвергнутой избирателями на голосовании, полагают они. "Разумной тактикой с самого начала было бы осудить взлом, признать, что Россия действовала во вред США, и заявить, что Путину необходимо остановиться или он будет иметь дело с последствиями, как только Трамп станет президентом. Кроме того, Трамп мог бы сказать: прими Обама ответные меры против России побыстрее, связанных с выборами взломов могло бы и не быть", - говорится в статье. "Напротив, отрицание Трампом российских реалий заставляет его выглядеть в глазах Путина простаком", - утверждают авторы. "Вместо нападок на каждого критика из политического и личного тщеславия, Трампу пора понять, что лучшей местью его непримиримым врагам будет успешная деятельность на посту президента", - заключает WSJ. Источник: The Wall Street Journal