Путин влияет на выборы в пользу Ле Пен?

Французский Генеральный директорат внешней безопасности DGSE уверен, что накануне президентских выборов во Франции Россия предпринимает активные попытки настроить население Франции - преимущественно в соцсетях - в пользу кандидата от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщает немецкий таблоид Bild. Прежде всего, российская сторона при помощи ботов тысячами рассылает положительные новости о Ле Пен и публикует конфиденциальную переписку и данные ее противников, пишет корреспондент Юлиан Рёпке.

В октябре прошлого года французские спецслужбы пригласили все крупные французские политические партии на форум по кибербезопасности и раздали им флешки с информацией по защите личных компьютеров. В итоге участие в форуме приняли все партии, кроме "Национального фронта", информирует французский новостной портал Atlantico.

Также французские спецслужбы сообщают о начале "кампании против соперников Ле Пен", причем "главной целью стал либеральный и критически настроенный по отношению к России Эммануэль Макрон". Так, со времени запуска веб-сайта его партии En Marche! в ноябре 2016 года, по данным французского журнала VSD, на него было совершено 1922 кибератаки, а после того как в январе рейтинги Макрона выросли, число атак "резко возросло".

Одновременно с этим российские телеканалы RT и Sputnik затеяли "широкомасштабную кампанию против Макрона", в которой кандидата в президенты представляют в качестве лоббиста американских банков, сторонника глобализации и гея.

Автор материала считает примечательным и то, что российские государственные СМИ, как и во время предвыборной кампании в США, сотрудничают с платформой WikiLeaks. Основатель интернет-платформы Джулиан Ассанж заявил в интервью российской газете "Известия" о своем намерении "опубликовать интересную информацию об Эммануэле Макроне".