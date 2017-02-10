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10 февраля 2017 г.
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10 февраля 2017 г.

Пауль Ронцхаймер | Bild

Премьер-министр Украины: "Россия пытается разрушить Украину"

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому Bild выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не допустят ослабления санкций против России.

"Мы верим в то, что американский президент Трамп поймет, что здесь (на востоке Украины. - Прим. ред.) происходит на самом деле. Я не могу представить себе дискуссии об ослаблении санкций на фоне нынешней российской агрессии", - заявил политик. По его словам, ослабление санкций "возможно лишь тогда, когда Россия выведет свои войска с территории Украины, а сепаратисты начнут соблюдать Минские договоренности". "Пока же Россия ведет здесь войну, это невозможно", - отметил он.

"Более того, канцлер Ангела Меркель - большой друг Украины. Она как никто другой стоит за европейские ценности. Она играет ключевую роль в мировой политике, и она не допустит, чтобы принимались решения в ущерб Украины. В этом я уверен", - подчеркнул Гройсман.

Также глава украинского правительства опроверг обвинения, что в последние недели украинская армия предприняла попытку продвинуться на территории, подконтрольные сепаратистам, спровоцировав таким образом обострение. "Это чепуха, - сказал Гройсман. - Тому, кто утверждает подобное, следовало бы приехать на восток Украины и ознакомиться с ситуацией: тысячи украинских семей, в том числе сотни детей, сутками сидели без отопления, электричества и воды. Их, невинных мирных людей, бомбили ракетами! Правда заключается в том, что мы хотим мира, а Россия хочет еще сильнее дестабилизировать Украину".

Источник: Bild


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