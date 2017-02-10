Российские бомбардировщики нанесли удар по турецким частям в Сирии: трое погибших

"Это ошибка", но между Москвой и Анкарой накаляется напряжение

По официальной версии российские бомбардировщики поразили "по ошибке" турецкие части к северу от Эль-Баба, сирийского города, находящегося под контролем "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) и ныне окруженного, сообщает Гуидо Олимпио в газете Corriere della Sera. "Трое военнослужащих убиты, 11 ранены, - говорится в статье. - Москва посредством телефонного звонка Путина Эрдогану выразила сожаление в связи с произошедшим".

Как отмечает журналист, "случаи огня по своим нередки, особенно когда позиции сторон очень близки, как было в этой ситуации", однако необходимо подчеркнуть ряд аспектов.

"Силы, лояльные Асаду, тоже продвигаются с южной стороны на город, - поясняет автор. - Некоторые наблюдатели не исключают, что эпизод (случайный или нет) может быть использован российской стороной, чтобы диктовать условия относительно будущего этого населенного пункта".

Кроме того, добавляет Олимпио, Эрдоган сутки назад заявил, что Турция и США разработали план по освобождению Ракки, еще одного оплота ИГИЛ в Сирии. "Это утверждение идет вразрез с предыдущей линией Турции, согласно которой наступление Анкары и сирийских повстанцев должно было остановится как раз в Эль-Бабе", - пишет автор.

"Ситуация на севере Сирии очень сложна из-за несовпадающих интересов", - говорится в статье. Так, "Турция поддерживает бригады мятежных сирийцев - подразделения, которые должны избавиться от ИГИЛ, но также сдержать курдов из Отрядов народной самообороны (Ypg)". А Вашингтон, напротив, поддерживает курдских сепаратистов, которые, как предполагается, совместно с арабской оппозицией должны двинуться на Ракку.

"Москва занимает сторону Асада и посылает противоречивые сигналы касательно курдской автономии. Она "играет" с Турцией, чтобы та все время была как на иголках, - утверждает автор статьи. - Ясно, что Кремль хочет заявить о своей позиции".