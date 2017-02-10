Бундесвер станет "главной армией" для более мелких партнеров по НАТО

Немецкий бундесвер становится "ведущей армией НАТО в Европе", пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Согласно новым соглашениям, которые будут подписаны на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе в следующую среду, в будущем "одна бригада чешской армии и одна бригада румынской армии будут подчиняться немецкому командованию на уровне дивизий", сообщает корреспондент Йоханнес Ляйтхойзер.

Также эти соглашения регулируют будущие совместные учения подразделений для увеличения их совокупной боевой мощи. Голландская армия уже передала по аналогичному примеру практически две трети своих воинских подразделений под немецкое командование.

Помимо военного сотрудничества с Румынией и Чехией, министр обороны ФР Урсула фон дер Ляйен подпишет соглашение о намерениях по использованию Германией голландских кораблей-топливозаправщиков. Более того, продолжает корреспондент, не так давно Германия заключила соглашение о немецко-норвежском сотрудничестве по флотилиям подводных лодок, а также соглашение с Францией о постройке и эксплуатации транспортных самолетов.

Кроме того, фон дер Ляйен отдала распоряжение проанализировать, каким образом возможно досрочно заменить новыми образцами боевой техники порядка 200 немецких бронетранспортеров "Мардер", которые ранее планировалось оставить на вооружении и после 2020 года, говорится в статье.