Депортаций стало больше, но это не означает прощания с "культурой гостеприимства"

На сегодняшний день на территории Германии находятся сотни тысяч иностранных граждан, которые не получили статуса беженца и должны ее покинуть. Число тех, кого следует отправить на родину, должно быть увеличено, пишет Focus.

На встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель, проходившей вчера, обсуждался документ, по сути, посвященный тому, как побыстрее вернуть на родину иностранных граждан, у которых отклонен запрос на получение статуса беженца. Принятие документа, предусматривающего, среди прочего, "депортацию непосредственно из пунктов их первичного приема", не означает отхода от принципов "культуры гостеприимства". Как заявила канцлер, документ "открывает возможности оказать гостеприимный прием, помощь и предоставить защиту тем, кто в ней действительно нуждается".

"В начале предвыборного года (в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг. - Прим. ред.) федеральное правительство хочет провести четкую линию: тот, кто не уедет добровольно, будет депортирован", - пишет корреспондент. Некоторые из пунктов документа, предложенных министром внутренних дел Томасом де Мезьером, не нашли поддержки у глав правительств федеральных земель. В частности, глава МВД добивался расширения полномочий федеральной полиции в вопросах депортации.

Некоторые участники встречи скептически отнеслись и к идее размещения тех, кто подлежит отправке на родину, в специально созданных центрах, говорится в статье. Едины представители федеральной и земельных властей были в вопросе о том, что количество депортаций и добровольных отъездов должно быть увеличено.

"Около 55 тыс. человек добровольно вернулись из Германии на родину в 2016 году. 25 тыс. были депортированы. На конец 2016 года в Германии проживали 207,5 тыс. граждан иностранных государств, подлежащих высылке", - передает издание.