Новый русскоязычный канал намерен противостоять кремлевскому глянцу

"СМИ, не пляшущим под дудку Кремля, давно уже трудно закрепиться на российском медиарынке. Государственные каналы, пользующиеся услугами продюсеров-экспертов, фактически обладают монополией в русскоговорящем мире. Они душат независимые голоса и заглушают репортажи, в которых критикуется официальная Россия, - сообщают Кавитха Сурана и Рейд Стэндиш в Foreign Policy. - Но теперь на рынке появилась новая сеть для русскоговорящих, которая надеется прорваться сквозь барабанную дробь кремлевской риторики за счет внимания к местным проблемам и повседневной жизни людей".

"Во вторник медиапроект "Настоящее время", работающий при поддержке финансируемого США радио "Свободная Европа/Свобода", начал круглосуточное вещание на русскоязычном телевизионном канале. В прошлом году был запущен его вебсайт. Эта сеть, в штате которой работает порядка 100 человек (в Праге), не считая корреспондентов, живущих по всему региону, будет вещать в 11 странах по всей территории бывшего Советского Союза, включая Россию, Украину, Среднюю Азию и страны Балтии", - говорится в статье.

"Мы специализируемся на реальных людях, повседневных проблемах, - сказала директор "Настоящего Времени" Дейзи Синдлар. - В видеоматериалах рассматриваются будничные, но универсальные вопросы, вроде коррупции, бедности и здравоохранения".

"Настоящему времени" может оказаться трудно отвлечь внимание зрителей от государственных СМИ, накачанных драмой и глянцем, - рассуждают журналисты. - Новому каналу придется довольствовать гораздо меньшим бюджетом, чем имеется в распоряжении известных российских сетей. При этом местные филиалы, которым "Настоящее время" поручает распространение своего контента в России, часто неохотно берутся за зарубежные программы, так как боятся, что потеряют рекламный доход, если пойдут наперекор официальной линии".

"В краткосрочной перспективе мы не ожидаем, что наше телевещание в России получит существенный размах", - сказала Синдлар.