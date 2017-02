10 февраля 2017 г. Ричард Милн | Financial Times Эстония "не боится" находиться на линии фронта НАТО, говорит президент страны "Американские танки вступили в Эстонию и другие государства Балтии на этой неделе, чтобы укрепить границу НАТО со все более агрессивной Россией. Но в розовом барочном президентском дворце Таллина не считают, что страна сжимается от страха перед Россией", - пишет корреспондент The Financial Times Ричард Милн. "Если посмотреть, что происходило несколько десятилетий назад, то мы знаем, что союзники НАТО дислоцировали немало военной техники ближе к границам Советского Союза. Не понимаю, почему сейчас на это нужно смотреть иначе", - говорит Керсти Кальюлайд, президент Эстонии с октября прошлого года. "Четыре танка Abrams и 15 военных автомобилей Bradley прибыли в Эстонию в прошлые выходные в рамках ротации американских войск в регионе, в соответствии с операцией НАТО Atlantic Resolve. Кальюлайд склонна ставить их прибытие в более широкий контекст, в котором Эстония - одна из немногих стран, соответствующих выдвинутым НАТО и Трампом критериям военных расходов, - сражалась плечом к плечу с союзниками в Афганистане и Ираке", - говорится в статье. "Мы считаем себя не потребителями безопасности, но равноправными союзниками. Это еще раз показывает, что нет необходимости бояться, - говорит Кальюлайд. - Мы не боимся". "Я не хочу произвести впечатление какого-то особого ненавистника России, - подчеркнула она. - В Европе очень мало глав государств, которые не хотели бы иметь очень хорошие отношения с Россией. Но, с другой стороны, ситуация такая, какая есть: она непредсказуема и не уважает свои обязательства". Страны Балтии опасаются, что Трамп, который хочет наладить отношения с Россией, заключит сделку с Путиным "через их голову", пишет Милн. "Каждый приходивший президент США пытался сделать это, - сказала Кальюлайд о "перезагрузке". - Если вдруг произойдет позитивный прорыв по возобновлению диалога с Россией - то есть сделка не будет заключена за счет какого-либо независимого государства - все только порадуются этой ситуации". Но, косвенно предостерегая Трампа, она добавила: "Когда вы приступаете к заключению сделок, то никогда не знаете, чем это закончится". Источник: Financial Times