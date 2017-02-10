Ципрас выступает за отмену санкций против России

"Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг во время визита в Киев выступил за отмену европейских санкций против России", - передает редакция Le Figaro со ссылкой на AFP.

"Санкции (против России) сильно затронули греческую экономику", - заявил Алексис Ципрас на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"С одной стороны, мы понимаем необходимость адекватного ответа на происходящее. С другой стороны, мы думаем, что все санкции должны быть заменены другими мерами", - сказал греческий премьер, не указав, какими именно. "Санкции были наложены для того, чтобы найти решение проблемы", - добавил Ципрас.

Европейцы связывают отмену санкций с исполнением Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года Украиной и Россией при франко-немецком посредничестве с целью добиться мира на востоке Украины, где конфликт между войсками Киева и пророссийскими повстанцами повлек за собой почти 10 тыс. жертв за три года, напоминает издание.

"Несколько европейских стран, в числе которых Испания и Италия, выразили пожелание отменить санкции, считая, что ответное российское продовольственное эмбарго наносит жестокий удар по их аграрному сектору", - говорится в статье.