Два (очередных) российских бомбардировщика были перехвачены у французских берегов

"Новое нарушение воздушного пространства российскими бомбардировщиками на западе Европы вчера было зафиксировано несколькими странами, в числе которых Франция. Для их перехвата французские ВВС выслали два истребителя Mirage 2000 и один истребитель Rafale", - сообщает редакция Le Parisien.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 (Blackjack) в этот четверг подняли по тревоге ВВС многих европейских стран, сообщила газета OuestFrance.

Примерно в сотне километров от берегов Бретани бомбардировщики были перехвачены французскими истребителями. "Около 12:30 при приближении двух российских бомбардировщиков к французским берегам Высший совет воздушной обороны (Hada) поднял два истребителя Mirage 2000−5, находившиеся на базе в Лорьяне, для их перехвата и сопровождения", - указывается в коммюнике ВВС Франции.

"Позднее, в 13:00, к ним присоединился истребитель Rafale, находившийся в постоянной боевой готовности на базе в Сен-Дизье", - говорится в статье.

"Уже четвертый раз за два года российские бомбардировщики выдвигаются в опасное положение вблизи французских берегов, каждый раз вынуждая французские ВВС проводить операции по перехвату. Последний российский полет над Бискайским заливом имел место 22 сентября прошлого года: тогда два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили такой же перелет, как в этот четверг, прежде чем взять курс на Россию", - говорится в статье.

"В контексте неприкрытой дипломатической напряженности подобные российские "приближения" на законных основаниях расцениваются в Западной Европе как провокационные действия, попытки демонстрации силы и способ, которым Москва тестирует военное реагирование со стороны стран НАТО", - комментирует редакция.