Новые альянсы против афганского хаоса

"Неожиданное нападение на гуманитарный конвой Международного Комитета Красного Креста свидетельствует о тревожном обострении нестабильности в Афганистане. Теперь в целях стабилизации страны Россия делает ставку на талибов", - пишет журналист Этьен Дюбюи в швейцарской газете Le Temps.

"Обстановка в Афганистане ухудшается, это ни для кого не секрет, - говорится в статье. - Реальность, которую Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) выразила в цифрах в своем докладе от 8 февраля, такова: число жертв конфликта среди гражданских лиц достигло в 2016 году рекордной цифры в 11418 (3498 убитых - незначительное снижение по сравнению с 2015 годом, и 7920 раненых - заметный рост)".

"Помимо общей картины, - отмечает автор, - один из факторов, который вызывает наибольшую обеспокоенность соседей Афганистана, - это мощное усиление на поле сражения "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.).

"На фоне столь мрачной панорамы Кремль пришел к выводу, что талибов следует считать наименьшим злом. Хотя прежде он клеймил их позором из-за поддержки чеченских повстанцев, теперь они рассматриваются как стабилизирующий фактор в афганском хаосе и бастион в битве против местных амбиций "Исламского государства". Нет никого лучше фундаменталистов для противостояния джихадистам!" - комментирует автор. К тому же "религиозные ученики" талибы привержены борьбе с американским присутствием в Афганистане, и такая идеологическая направленность вызывает живую заинтересованность России, которая после начала украинского кризиса твердо решила ограничивать влияние США везде, где только можно, продолжает Дюбюи.

"Один неназванный вождь талибов несколько месяцев назад признался, что его ополчение установило связи с представителями Кремля в 2007 году. С тех пор эти отношения развивались, приводя к различным встречам, от Таджикистана до Москвы, - пишет автор далее. - Российские власти говорят о политических дискуссиях во имя мирных переговоров между главными сторонами афганского конфликта. Однако и США, и правительство Кабула опасаются, как бы эти контакты не трансформировались в далекоидущие формы сотрудничества".

"Какие именно? Пресс-секретарь российского МИДа в декабре 2015 года заверил, что его страна "делилась" разведданными с талибами с целью помочь им одолеть "Исламское государство". Однако афганское правительство упоминает о более продвинутом взаимодействии: отдельные его представители сообщили о перелете через границу загадочных вертолетов, другие - об обнаружении нового оружия российского производства на театре военных действий", - передает Дюбюи.