Как Россия стала новым крупным игроком на Ближнем Востоке

После 30 лет на задворках ближневосточной политики Россия вновь стала крупным игроком в регионе, пишут в европейской версии американского журнала Newsweek Оуэн Мэттьюс, Джэк Мур и Дэмиен Шарков. "В последние полгода эта страна изменила ход гражданской войны в Сирии и взяла под свой контроль мирный процесс, построила близкие отношения с авторитарным лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и активно обхаживала таких традиционных союзников США, как Египет, Саудовская Аравия и даже Израиль", - говорится в статье.

В то же время усилия многих десятилетий со стороны США по насаждению демократии на Ближнем Востоке, по-видимому, пошли на спад при Обаме и новом президенте США Дональде Трампе, пишет издание. За исключением разве что Туниса, "арабская весна" не принесла демократии в регион, а лишь "привела к расцвету нестабильности и экстремизма в таких странах, как Египет, Ливия и Сирия". "Урегулирование конфликта между Израилем и палестинцами на основе двух государств - давняя цель внешней политики США - сейчас кажется более недостижимым, чем когда бы то ни было", - говорится в статье.

"Наблюдая за неудачами США, Кремль почуял новые возможности, - повествуют журналисты. - Для Москвы преимущества частичного возвращения прежнего влияния СССР на Ближнем Востоке многогранны: Россия может продолжить свое имперское строительство и проецирование вовне своего образа растущего глобального влияния и военного веса; также она может приберегать дипломатические козыри для обмена их на смягчение западных санкций, наложенных в 2014 году после аннексии Крыма, либо для будущего использования в переговорах с Западом".

"Но, возможно, - пишут авторы, - важнее этих целей мотивация, которую на Западе плохо понимают: желание Москвы защитить Россию от радикального исламистского терроризма. Этот страх помог Путину прийти к власти во время жестоких войн на Северном Кавказе в 1990-е". Об этом изданию, в частности, сказал депутат Вячеслав Никонов. "Наша главная цель в Сирии, - заявил он, - это удостовериться в том, что наши граждане, которые отправились туда [сражаться на стороне запрещенного в РФ "Исламского государства". - Прим. ред.], никогда не вернутся". По словам депутата, вмешательство России на Ближнем Востоке - "вопрос защиты нашей собственной безопасности".

Будь то в целях безопасности или в других целях, но возвращение России на Ближний Восток оказалось "потрясающим и неожиданным успехом, а также ударом по американской мощи и престижу", ведь до недавнего времени у США не была реального дипломатического или военного соперника в регионе, пишет авторы.

"В период холодной войны Ближний Восток по большей части был в равной степени сферой влияния Москвы и Вашингтона", - говорится в статье. Антизападный арабский национализм ярко выраженного социалистического характера президента Египта Гамаля Насера являлся для Москвы окошком, через которое она распространяла свое влияние в арабском мире. По словам авторов, целое поколение арабских офицеров, врачей и профессиональных работников обучалось в Москве, включая будущего президента Египта Хосни Мубарака и мятежного ливийского генерала Халифу Хафтара. "Генералы КГБ помогали в создании спецслужб Ливии, Алжира, Египта, Ирака и Сирии по образцу советской тайной полиции", - говорится в статье.

"Обеспокоенный распространением коммунизма на Ближнем Востоке и желая остановить эффект домино, Вашингтон стал вкладывать деньги в эту проблему", - повествует издание. Израиль, Саудовская Аравия и Египет после падения Насера стали главными адресатами военной помощи США, а Турция, ставшая в 1952 году членом НАТО, размещала на своей территории самолеты, военные корабли и даже баллистические ракеты средней дальности "Юпитер".

После коллапса СССР в 1991-м друзья Москвы в ближневосточном регионе держались за власть, "сохраняя убежденный антизападный настрой мусульманских стран, от Ливии до Сирии, несмотря на то, что рубли им больше не поступали", пишет издание. "Но потом один за другим протеже Москвы стали терять власть". А в тот же самый период волны "цветных революций" привели к свержению пророссийских правительств в Сербии, на Украине, в Киргизии и Грузии. "С точки зрения Путина, восстания, начавшиеся на площади Тахрир [в Каире] и на Майдане являются частью единого заговора против России", - заявил в неофициальной беседе с изданием один высокопоставленный западный дипломат в Москве. "Мы отвергали это как паранойю. Это и есть паранойя. Но они в это верят", - сказал дипломат.

Как пишут авторы статьи, лишь сблизившись с Ираном, Россия привлекла внимание Вашингтона. "Начиная с 2008 года, когда Белый дом стал склоняться к сделке, подразумевающей отказ Тегерана от своей программы ядерного вооружения, Россия начала играть роль честного игрока" на Ближнем Востоке, говорится в статье. Параллельно Москва "вклинивалась, постепенно и без лишнего шума, в израильско-палестинский мирный процесс. "Ключевым союзником Кремля был палестинский лидер Махмуд Аббас, который защитил диссертацию в Российском университете дружбы народов в Москве в 1970-х годах", - пишут авторы.

Российский дипломат, спецпредставитель Путина на Ближнем Востоке с 2012 года, Михаил Богданов "сыграл ключевую роль в привлечении на российскую сторону друзей и оказании влияния" на таких людей, как президент Египта и авторитарный военный Абдул-Фаттах Ас-Сиси и ливийский генерал Хафтар. "Постепенное самоустранение Америки на Ближнем Востоке при Обаме помогло Богданову", - считают журналисты.

Однако Ближний Восток перестал занимать второстепенное место в российской внешней политике и переместился на передний план из-за двух кризисов: аннексии Крыма Россией в феврале 2014 года, которая привела к прямому конфликту Москвы и Запада, и войны в Сирии, которая годом позже дала Путину возможность гарантировать России роль одного из главных игроков на Ближнем Востоке.

Как напоминают авторы, 30 сентября 2015 года по приказу Путина эскадрон российских бомбардировщиков был дислоцирован на авиабазе Хмеймим в Латакии - оплоте сил, верных Асаду. "Это было первое развертывание российских войск вне бывших границ СССР после провального вторжения Москвы в Афганистан в 1979 году", - говорится в статье. "Хотя контингент был крошечный, его развертывание стало поворотным моментом во внешней политике Москвы", - считает издание. Большинство сходится на том, что кампания российских ВКС "помогла ослабить повстанцев, поддерживаемых США, и позволила Асаду вновь получить контроль над стратегически важным городом Алеппо".

По словам Дмитрия Тренина, директора Московского Центра Карнеги, сирийская кампания быстро стала жестким символическим ответом Путина на заявления Обамы годом ранее о том, что Россия - лишь "держава регионального масштаба", и даже в регионе она "терпит крах". "Но теперь, когда Алеппо перешел под контроль режима и Москва руководит мирным процессом, новая администрация США не обладает большим влиянием на финальный этап сирийского кризиса, как с дипломатической точки зрения, так и с военной", - пишут авторы. Россия стала "очень влиятельной в Сирии, потому что она приняла решение вести там игру, которую повсюду в мире осудили бы как военные преступления", сказал изданию неназванный чиновник из Госдепа США.

"За последние 18 месяцев успешное российское вмешательство в Сирии сделало очень весомой позицию Москвы в регионе", - отмечает издание. При этом "невероятно, но факт: новым лучшим другом Кремля стала Турция, член НАТО и старинный враг России на протяжении веков". По словам авторов, сближению Анкары и Москвы способствовали два обстоятельства - победа Асада в Алеппо и провалившийся июльский переворот в Турции, "после которого Эрдоган начал чистки среди своих оппонентов, которые США и ЕС критикуют". В ответ на жесткую критику прежних союзников в Брюсселе и Вашингтоне Эрдоган пошел на сближение с "другом Владимиром", говорится в статье.

"Российская дружба с одним из главных игроков в регионе, Ираном, может, и началась как союз изгоев, но сейчас она выглядит внушительно", - продолжают авторы. Так, Тегеран вместе с Москвой взял под контроль мирный процесс в Сирии, став наряду с Россией посредником на январских переговорах в Астане.

"И если Иран на протяжении десятилетий не являлся союзником США, то Каир давно был ключевым партнером Вашингтона в военной и дипломатической сфере, а также в области разведки", - отмечает издание. "Египет стоит на втором месте по объему военной помощи США, и партнерство с Америкой продолжилось даже после того, как в отношениях с Обамой появилось напряжение из-за захвата власти Ас-Сиси в 2013 году". Однако, пишут авторы, Каир также "признал вновь обретенный статус Москвы, позволив России провести совместные военные учения на своей территории в прошлом году - такие маневры Кремля в Африке проводились впервые". "Взамен Москва оказала давление, пытаясь добиться снятия санкций ООН, на Ливию, где Хафтар, союзник Сиси, все еще борется за то, чтобы стать военным автократическим правителем страны", - говорится в статье.

"Путин даже достиг новых уровней дружбы с Израилем, ближайшим и самым важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке", - продолжают авторы. Россия не досаждает Израилю критикой новых поселений на Западном берегу реки Иордан, как это делали США при Обаме и продолжают делать при Трампе. После третьей встречи Путина и Нетаньяху в Москве в июне Россия предложила стать принимающей стороной мирных переговоров в Москве между премьер-министром Израиля и палестинским лидером Махмудом Аббасом, напоминают журналисты. "В этих расцветающих отношениях, основанных на прагматизме, оба лидера увидели для себя разные возможности: для Нетаньяху - это стало дистанцированием от администрации Обамы, а для Путина - вызовом Вашингтону", - пишет издание.

"Россия намерена удерживать свое новое господство на Ближнем Востоке - а это означает, что региональным лидерам придется найти способ кооперации с обеими сторонами" - Москвой и Вашингтоном, считает издание. "Израиль может попытаться найти компромисс между отношениями с Россией и с США, то же самое применимо к Египту", - пишут авторы.

"Можно вполне вообразить что-то вроде совместных усилий России, Египта и США" по проблемам ближневосточного региона, например по арабо-израильскому мирному процессу, цитирует издание Хью Ловатта, эксперта по Ближнему Востоку и Северной Африке в Европейском совете по международным отношениям. "Такая триада может импонировать Израилю, который развил тайные связи с Египтом в сферах дипломатии и безопасности больше, чем с какой-либо другой арабской страной", - говорится в статье.

Для США это будет во многом новый способ работы". "В ходе всех предыдущих мирных переговоров на Ближнем Востоке они были главным игроком, - подытоживает издание. - Теперь Трампу придется столкнуться с некомфортной реальностью: чтобы заключать мирные соглашения, бороться с терроризмом и защищать американские экономические интересы в регионе, у него может не быть другого выбора, как продолжать восхищаться человеком, который сделал такими сложными восемь лет президентства предыдущего лидера США".