10 февраля 2017 г. Эндрю И.Крамер | The New York Times Киллеры убивают лидеров украинских повстанцев, но по чьим указаниям? "Все они расстались с жизнью далеко от линии фронта и при обстоятельствах, не связанных с военными действиями. Они погибли в тщательно организованных засадах, в результате взрывов автомобилей и, в одном случае, при взрыве в застрявшем лифте. Последний погиб в среду при взрыве в собственном офисе", - пишет корреспондент The New York Times. "Украинские чиновники отрицают какую-либо причастность к убийствам, хотя и приветствуют их в связи с ослаблением рядов сепаратистов. Власти в Киеве утверждают, что эти смерти указывают либо на внутреннюю борьбу в сепаратистском руководстве, либо на попытки России усилить контроль, уничтожив непредсказуемых, хотя и популярных местных командиров, сражающихся на ее стороне", - говорится в статье. Официальные лица повстанцев обвиняют Украину в последнем смертельном случае - гибели Михаила Толстых, известного под оперативным псевдонимом Гиви. В число других жертв убийств входят Арсен Павлов по прозвищу Моторола, Алексей Мозговой, бывший повар в ресторане, ставший командиром бригады "Призрак", и Александр Беднов по прозвищу Бэтмен, отмечает автор статьи. Источник: The New York Times