"Развод" России и Белоруссии

"Ни с одной другой мировой столицей Москва не поддерживает такие тесные связи, как с Минском. Но и ни с одним другим государством-союзником Кремль не спорит с таким циклическим постоянством, как с Белоруссией. Но теперь эта череда из постановочной демонстрации единства и "разводов" приобрела новое качество", - пишет Беньямин Трибе на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung.

Дело в том, что Россия впервые с 1995 года начала охранять границу с Белоруссией, на который раньше вообще не было никакого контроля за перемещением граждан и товаров. Создание ФСБ так называемых пограничных зон с контрольными пунктами совпало с либерализацией на белорусской стороне: Минск разрешил въезжать на территорию страны без визы на пять дней гражданам 80 стран в том случае, если они прилетают в столичный аэропорт. По официальным данным, именно это заставило Москву начать контролировать границу: Россия опасается проникновения на свою территорию граждан третьих стран. Лукашенко на большой пресс-конференции в прошлую пятницу назвал новый пограничный режим "политической атакой", говорится в статье.

"В целом, в последнее время отношения между двумя странами сильно ухудшились, и свободное перемещение граждан отнюдь не единственный спорный пункт", - продолжает автор. Как правило, споры касаются экономики: на финансовую стабильность Белоруссии гораздо больше влияет постоянно тлеющий конфликт по поводу российских поставок нефти и газа. На прошлой неделе он обострился: Лукашенко заявил, что страна будет обходиться без российских нефти и газа, если их ценой будет независимость.

Как бы то ни было, но белорусская экономика и бюджет "попросту нежизнеспособны без своего крупнейшего торгового партнера России", говорится в статье. Одной из важнейших отраслей белорусской промышленности является переработка российской нефти в нефтепродукты, которые затем экспортируются в другие страны. Также выживать Беларуси помогает "выгодный" газ. Но страна переживает рецессию: в 2015 и 2016 годах ВВП Белоруссии снизился на 3,9 и 3% соответственно. С начала 2016 года Минск требует от Москвы еще более снизить цену на газ, а позже начал платить меньше. В свою очередь, Россия заявила, что Белоруссия стала поставлять меньше нефтепродуктов, чем обещано по договору, и сократила поставки сырой нефти.

С тех пор "страны рьяно спорят о том, кто кого эксплуатирует". По подсчетам Кремля, в период с 2011 по 2015 год Белоруссия ежегодно получала по 20 млн тонн сырой нефти без пошлины - из-за чего российский бюджет недополучил 22 млрд долларов. Кроме того, Минск получил от Москвы кредитов еще на 6 млрд долларов. Лукашенко, со своей стороны, небезосновательно указал, что Евразийский экономический союз больше выгоден России и назвал сумму 15 млрд долларов, которую Беларусь недополучила с начала 2015 года.

"Между тем не надо верить в то, что Лукашенко ищет открытого конфликта с Россией", - пишет Трибе. Перед ним стоит "другая задача: показать местной публике и Западу максимальную самостоятельность". Более того, кризис на Украине показал Минску "все негативные стороны тесной дружбы с Москвой", говорится в статье, и Лукашенко пытается выставить Белоруссию нейтральной стороной. Для начала он сделал Минск местом дипломатических переговоров по ситуации на Украине, а затем ему удалось добиться отмены европейских санкций против его страны. "В то же время Лукашенко точно знает, насколько далеко он может зайти, и он никогда не делал прямых нападок на российского президента Владимира Путина, а ругал только некие силы, которые заинтересованы в хаосе и конфликтах в Белоруссии", - говорится в статье.