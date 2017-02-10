Перед лицом НАТО русские переходят на "военное время"

"Батальон НАТО под немецким командованием недавно был развернут в Литве. Москве это не нравится, и она настроена воинственно", - пишет французский журналист и военный эксперт Филипп Шапло в Ouest-France.

"230 немецких и бельгийских военнослужащих уже прибыли. Они принадлежат к многонациональному батальону НАТО, недавно размещенному в Литве под немецким командованием. Это объясняется тем, что Североатлантический альянс в прошлом году решил усилить свой восточный фланг для сдерживания России", - передает автор.

"К батальону в Литве скоро прибавятся три других батальона НАТО: один, в Польше, - под американским командованием, другой - под началом британцев в Эстонии, и третий - под канадским командованием в Латвии", - говорится в статье.

Сегодня, в контексте усиления напряженности между Россией и НАТО, суверенитет таких стран, как Польша, Украина, Эстония, Латвия, Литва, также намереваются защищать США. Поэтому они разместили в Польше бронетанковую бригаду, пишет Шапло.

"Владимир Путин, задетый за живое, приказал своим вооруженным силам готовиться к "военному времени". Российский президент потребовал провести проверку воздушно-космических сил, уточнив, что "особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии", говорится в статье (приведена цитата министра обороны Шойгу. - Прим. ред.).

"Кроме того, недавно в Калининграде, где базируется Балтийский флот России, завершились учения по противовоздушной обороне, - отмечает автор. - Там размещены зенитные ракетные комплексы С-400 с дальностью поражения 400 км".

"Москва также угрожала оказать сопротивление, если НАТО усилит свое присутствие в Черном море. Этот вопрос стоит в повестке дня Совета НАТО, который соберется 15-16 февраля в Брюсселе", - сообщает Шапло.