Дональд, познакомьтесь с Владимиром: Словения в роли свахи

"Дипломатия по-крупному не в первую очередь ассоциируется со Словенией, однако президент Борут Пахор, возможно, скоро это изменит, - пишет Мэтью Карничинг в издании Politico. - Пользуясь тем, что первой леди США стала словенка, а также своими близкими отношениями и с Москвой, и с Берлином, лидер маленькой альпийской страны предпринимает маневры, которые могут вывести его страну на более видное место на мировой арене".

"Эти амбиции прошли свою первую проверку на текущей неделе. В среду Пахор встретился в Берлине с канцлером Ангелой Меркель, а в пятницу должен прибыть в Москву, - говорится в статье. - Его цель - убедить российского лидера поддержать перемирие на востоке Украины, где недавно ожесточилась враждебность, угрожает заново разжечь войну, которая уже унесла жизни тысяч человек и дестабилизировала регион".

"Цель моего визита, политически выражаясь, - попытаться убедить президента Владимира Путина сделать жест доброй воли, - сказал Пахор Politico в четверг в Берлине. - Я еду в Россию как друг Москвы, призывая друга показать свою политическую мудрость и правильно поступить с перемирием на Украине".

"Посетив Москву и Санкт-Петербург, Пахор отправится в Киев на встречу с украинским президентом Петром Порошенко. К тому времени словенский лидер надеется убедить Путина соблюдать условия перемирия, хотя старается умерить ожидания".

"У меня нет никакого официального мандата, - сказал Пахор. - Если я хоть чего-то достигну, даже маленького продвижения, я буду очень счастлив".