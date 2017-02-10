Трамп заставляет Балканы дрожать от страха

"Ось Москва-Вашингтон ставит под угрозу стабильность в трех балканских странах - Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Косово", - говорится в статье на сайте Der Standard.

В Боснии и Герцеговине, пишет журналист Адельгейт Вёльфль, большинство населения которой исповедует ислам, решение президента Дональда Трампа не пускать в США граждан из "мусульманских стран" вызывало гневную реакцию. "Мусульмане в этом балканском государстве ориентируются скорее на Запад - в том числе из-за американской политики при Билле Клинтоне, который поддержал военную операцию НАТО и пытался сохранить целостность Боснии и Герцеговины", - поясняет автор.

Постмодернистский популизм Трампа не по душе не только мусульманам на Балканах. США до сих пор содействовали продвижению либерально-демократических ценностей: при помощи денег, слов и проектов. "Ни в одном другом европейском регионе США и НАТО не были столь важным стабилизационным фактором, как на Юге Европы в ходе боевых действий в 1990-х", - говорится в статье.

Самыми уязвимыми в плане стабильности автор считает Македонию, которую бойкотирует Греция из-за конфликта вокруг названия, Косово, не признанное Сербией, и Боснию и Герцеговину, целостность которой изо дня в день подвергается нападкам со стороны националистического руководства Республики Сербской.

"После прихода в Белый дом Трампа единая американо-европейская политика находится под угрозой. С одной стороны, потому, что Трамп не сильно заинтересован в регионе, в результате чего может возникнуть вакуум. С другой - поскольку это может усилить позиции России в регионе. С момента начала украинского кризиса Москва пытается не допустить расширения НАТО на Балканах", - пишет Вёльфль.

Одним из решающих факторов стабильности в Косово становится позитивная добрососедская позиция соседней Сербии. Эксперт по Балканам европейского центра CIFE в Ницце Тобиас Флессенкемпер считает, что "российская карта", которую всегда имеет в рукаве Белград, получила в новой геополитической компиляции "более высокую значимость". Близость Трампа к режиму Путина направлена и против существовавшей до сих пор евроатлантической оси, считает эксперт. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, на которого в последние годы делали ставку ЕС и Германия, в последние месяцы показал, что он может провоцировать и - вопреки ожиданиям европейцев - не будет всегда исполнять роль "якоря стабильности".

Речь идет не только о совместных российско-сербских военных учениях "Славянское братство", проводившихся в начале ноября. "Россия, - сообщает издание, - подарила Сербии 6 истребителей МИГ-29, 30 танков и 20 других единиц военной техники". Несколько недель назад, приводит еще один пример автор, во Франции, согласно ордеру на арест, выданному Сербией, арестован бывший косовский премьер Рамуш Харадинай - несмотря на то, что сербские ордера, касающихся военных преступлений, не являются руководством к действию для Интерпола с 2009 года. Британский суд назвал арест "политически мотивированным".

США при Трампе будут тратить меньше средств на проекты по поддержке демократии в регионе. "В этой связи следует ожидать роста автократии на Балканах и давления, оказываемого на демократию и гражданские свободы в регионе", - подытоживает Вёльфль.