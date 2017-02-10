Запись с партийного съезда АдГ: "Я тебя в землю зарою"

Ложь за закрытыми дверями, якобы имевшие место обвинения в употреблении кокаина и походах "налево": фрагмент записи партийного съезда "Альтернативы для Германии" в земле Северный Рейн-Вестфалия, оказавшийся в распоряжении Stern, дает представление о том, как ведется борьба за власть внутри партии. В центре скандала стоит не кто иной, как Маркус Претцель - супруг лидера АдГ Фрауке Петри.

АдГ неслучайно не допустила журналистов на партийный съезд, проходивший в Оберхаузене (Северный Рейн-Вестфалия) в минувшее воскресенье: заранее было понятно, что без грязного белья не обойдется, пишет журналист.

"На повестке дня стояли 18 запросов с требованием переизбрать Мартина Реннера, одного из председателей партии в этой федеральной земле. Автором одного из запросов был как раз Маркус Претцель, возглавляющий местное отделение АдГ. Супруг сопредседателя партии Фрауке Петри планирует избавиться от конкурентов", - говорится в статье.

Надежды Претцеля не оправдались: он не смог заручиться поддержкой двух третей однопартийцев. Однако методы, которыми за закрытыми дверями воспользовался Маркус Претцель и те, кто его поддерживал, представляют интерес. Запись партийного съезда, с которой ознакомился Stern, демонстрирует реакцию политика, рука об руку с женой вступающего в борьбу за лидерство на федеральном уровне с такими мастодонтами от АдГ, как Гауланд, Хёке или Мойтен, и выставляющего себя в роли представителя серьезного и добропорядочного крыла партии.

Претцель в своем выступлении выставляет Реннера предателем, сливающем внутреннюю информацию тому же изданию Stern. Как замечает автор публикации, издание проводило собственные журналистские расследования и публиковало материалы о Претцеле, в том числе о тайных договоренностях в ходе выборов кандидатов от партии в ландтаг. Обвинения в адрес Реннера выдвинул и другой его однопартиец, депутат из Рурской области, который заявил, что Реннер якобы оказывал на Претцеля давление, угрожая передать некую информацию Stern.

Сам Реннер, взяв слово, опроверг обвинения выступавшего депутата, назвав их "ужасным ударом по репутации". Более того, он обвинил своего коллегу в угрозах в свой адрес. "Я убью тебя. Я зарою тебя в землю" - процитировал Реннер слова, якобы обращенные к нему в ходе телефонного разговора с депутатом из Рура.

Претцель выставил себя жертвой. По его словам, в день его свадьбы, 22 декабря 2016 года, "в статье то ли в Spiegel, то ли Stern, во-первых, до сведения общественности доводилось, что Претцель употребляет кокаин", а во-вторых, распространялись "слухи о романах на стороне". Высказывания Претцеля относительно сообщений в Stern - не более, чем выдумка, пишет автор публикации. Это же касается и еженедельника Spiegel - что подтвердили в редакции издания.

Как пишет в заключение корреспондент, около половины депутатов последовали за призывом Претцеля и проголосовали против Реннера - согласно уставу АдГ, для окончательной победы Претцелю необходимо набрать две трети голосов. "Претцелю и Реннеру придется пока делить председательство в земельном отделении АдГ. Обоюдное недоверие будет лишь расти, особенно учитывая те методы, которые использовались при попытке взять власть в свои руки", - констатирует журналист.