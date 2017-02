10 февраля 2017 г. Грег Миллер, Адам Энтус, Эллен Накашима | The Washington Post Чиновники говорят: Майкл Флинн обсуждал санкции с российским послом, хотя он это отрицает "Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал американские санкции против России с послом этой страны в США в течение месяца перед вступлением президента Трампа в должность, что противоречит публичным заверениям официальных представителей Трампа, по словам бывших и действующих американских чиновников", - пишет The Washington Post. "Контакты Флинна с российским послом Сергеем Кисляком были истолкованы некоторыми высокопоставленными чиновниками США как неподобающий и, возможно, противозаконный сигнал Кремлю о том, что он может ожидать отсрочку санкций, введенных администрацией Обамы в конце декабря, с целью наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года", - говорится в статье. В среду Флинн опроверг факт обсуждения санкций с Кисляком. "Чиновники заявили на этой неделе, что ФБР продолжает изучать контакты Флинна с Кисляком. Некоторые официальные лица подчеркивают, что, хотя санкции и обсуждались, они не усматривают здесь доказательств намерений Флинна дать откровенное обещание сделать определенные шаги после инаугурации", - пишут журналисты. Эти переговоры были лишь одним звеном в целой серии контактов между Флинном и Кисляком, которые начались еще до выборов 8 ноября и продолжились в переходный период, отметили чиновники. Все официальные лица, ознакомленные с докладами американской разведки, ведущей наблюдение за переговорами российских дипломатов, заявили, что упоминания Флинном санкций, связанных с выборами, были откровенными. "Двое из этих чиновников пошли еще дальше, сказав, что Флинн призвал Россию не реагировать слишком бурно на санкции, которые вводит президент Барак Обама, пояснив, что обе стороны будут в состоянии пересмотреть этот вопрос после того, как Трамп принесет президентскую присягу", - говорится в статье. "У Кисляка создалось впечатление, что санкции будут позднее пересмотрены", - сказал один бывший чиновник. По словам информированных источников, характер сигнала, поданного Флинном Кисляку накануне инаугурации, вызвал дебаты среди чиновников администрации Обамы и сотрудников разведслужб, не нарушил ли Флинн закон против вмешательства граждан, не имеющих на это разрешения, в конфликты США с иностранными государствами. В среду Флинн заявил, что он впервые встретился с Кисляком в 2013 году, когда в бытность директором Агентства военной разведки он совершил поездку в Москву. Кисляк помог организовать эту поездку, сказал Флинн. По словам Флинна, он обсуждал с Кисляком целый ряд вопросов в конце декабря, в том числе организацию телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Трампом после инаугурации, а также выразил соболезнования после убийства посла России в Турции. Кисляк охарактеризовал свои беседы с Флинном как плодотворные во время краткого интервью на конференции в этом месяце. "Это обычная дипломатическая практика", - сказал он. Сдержанная реакция Путина на депортацию российских дипломатов в конце декабря - которая стала для чиновников Белого дома неожиданностью - вызвала подозрения у некоторых официальных лиц, что Москве, возможно, обещали отсрочку, и это привело к поиску разведывательными агентствами США ключей к ответу, поясняет издание. Чиновники начали внимательно изучать данные разведки, перехваченные сообщения и дипломатические телеграммы и нашли доказательства того, что Флинн и Кисляк контактировали через смс и обменивались звонками примерно в то время, когда было объявлено о депортации. "Генерал-лейтенант армии США в отставке, Флинн несколько раз участвовал в миссиях в Ираке и Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, - пишет издание, - и в ходе поездок выполнял ряд разведывательных заданий на высшем уровне при содействии спецназа США, разыскивавшего исламистов и боевиков "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ. - Прим. ред.). "По словам бывших коллег, узкая специализация заставила Флинна оценить угрозу со стороны исламистских группировок как превосходящую другие проблемы в области безопасности, в том числе возобновление агрессии со стороны России. Вместо этого Флинн начал считать давнего противника Америки потенциальным союзником в противостоянии террористическим группировкам, а себя - человеком, находящимся в уникальном положении, способным установить более тесные связи после поездки в Москву в 2013 году на посту директора Агентства военной разведки", - говорится в статье. Источник: The Washington Post