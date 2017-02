10 февраля 2017 г. Кэрол Э.Ли | The Wall Street Journal Белый дом расследует утечки в связи с публикацией деталей разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным "Белый дом расследует, как содержание нескольких переговоров президента Дональда Трампа с зарубежными лидерами просочилось в СМИ, сообщил в четверг высокопоставленный чиновник администрации", - пишет The Wall Street Journal. "Обнародование этой информации является очевидным нарушением многих протоколов и законов", - сказал чиновник, не уточнив, какие возможные законы могут быть нарушены. В частности, утечки раскрывают некоторые предполагаемые детали разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным 28 января, пишет корреспондент Кэрол Э.Ли. Как сообщило в четверг агентство Reuters, в ходе телефонных переговоров Трамп осудил заключенное в 2010 году бывшим президентом Обамой соглашение, ограничивающее количество ядерных боеголовок в России и США, назвав его плохой сделкой для США. В материале Reuters содержатся ссылки на двух американских чиновников и одного отставного американского чиновника, осведомленных о разговоре. "В материале Reuters говорится, что во время переговоров Трампа с Путиным американский президент прервался, чтобы расспросить своих помощников, в чем суть обсуждаемого соглашения. Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что формулировка Reuters неправильна: на самом деле во время телефонного разговора Трампу понадобилось "мнение о чем-то", говорится в статье. В соглашении, известном как СНВ-III, обговорены скромные сокращения ядерной мощи России и США. Стороны согласились урезать количество стратегических боеголовок до 1550 штук, а носителей и тяжелых бомбардировщиков - до 800 штук к февралю 2018 года, поясняет издание. Источник: The Wall Street Journal