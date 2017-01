10 января 2017 г. Редакция | The Christian Science Monitor Хакерские атаки как политическое средство ведения войны "Россия почти наверняка совершила хакерскую атаку и похитила информацию Национального комитета Демократической партии США, а также электронные письма с аккаунта Джона Подесты, который возглавлял избирательный штаб Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от демократов", - пишет The Christian Science Monitor в редакционной статье, пересказывая выводы из свежего доклада ЦРУ, ФБР и АНБ. "Поскольку ее вооруженные силы и экономика намного слабее, чем американские, Россия, как представляется, обратилась к нетрадиционному средству оказания влияния - хакерским атакам", - пишет издание. Газета предполагает, что таким образом Россия ответила на утечку "Панамских документов", к которой, по мнению Москвы, причастны США, а также на разоблачения применения допинга российскими спортсменами. Что теперь делать Соединенным Штатам? Газета пишет: "Президенту Трампу, возможно, удастся применить свое знаменитое умение заключать сделки. США располагают собственными возможностями ведения кибервойны. Вместо того чтобы наращивать применение кибернетических грязных уловок друг против друга, Россия и США могли бы договориться о "киберразрядке" и неафишируемом прекращении ответных мер по принципу "око за око". "Последние два десятилетия Россия является доминирующим актором в сфере шпионажа, спонсируемого государством, в киберпространстве", - недавно сказал в интервью газете Том Келлерман, глава фирмы Strategic Cyber Ventures. Издание заключает: "Хакерские атаки, связанные с выборами в США, всего лишь привлекли внимание мира к давно существующей практике. Возможно, теперь пора заняться тихими переговорами вместо того, чтобы вставать в позу и делать громогласные заявления". Источник: The Christian Science Monitor