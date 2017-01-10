Почему американские правые вдруг полюбили Россию

В прошлом Россия была для республиканцев врагом номер один. Времена переменились, и, поскольку Трамп заигрывает с Путиным, его коллеги по партии следуют его примеру - иногда демонстрируя чудеса идеологической эквилибристики, пишет в комментарии на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung американский публицист Джеймс Кирчик.

"На протяжении десятилетий антикоммунистические воззрения объединяли под крылом Республиканской партии США сторонников консервативных взглядов. Все они имели свои причины презирать большевиков-безбожников, нацеленных на экспорт революционных идей. И несмотря на то, что в какой-то момент Россия прекратила пропагандировать марксизм-ленинизм, она продолжала представлять угрозу для США, их союзников и либерального миропорядка в целом. Достаточно упомянуть российскую агрессию, направленную против Украины, вторжение в Сирию и поддержку экстремистов по всей Европе", - пишет Кирчик.

"Но вот в лице Трампа республиканцы номинируют на роль кандидата в президенты Соединенных Штатов самого пророссийского претендента со времен Генри Уоллеса, выдвижение которого в 1948 году состоялось преимущественно благодаря коммунистам", - говорится в статье.

В ходе предвыборной кампании, напоминает автор, Трамп "рассыпался в похвалах Путину, подвергал вербальным атакам НАТО и подбивал Кремль продолжать обнародовать полученные в результате хакерских атак электронные письма своего оппонента от Демократической партии. Он даже предлагал признать противоречащую нормам международного права аннексию Крыма, а позже, после выборов, отрицал участие Москвы во вмешательстве в демократические процессы в США".

После победы за Трампом потянулись и другие республиканцы. "Отношение республиканцев к России драматическим образом улучшилось", - пишет Кирчик, приводя результаты опроса, проведенного Economist/YouGov, согласно которым в июле 2014 положительное отношение к Путину демонстрировали лишь 10% республиканцев, а сегодня - уже 37%. Согласно недавнему опросу Chicago Council on Global Affairs, 51% республиканцев выступает против расследования обстоятельств российского вмешательства в избирательную кампанию, сообщает автор.

Журналист делит республиканцев, изменивших свои воззрения на пророссийские, на две группы: "Это оппортунисты, которым важна лишь власть и которые готовы ради этого поступиться принципами, и идеологи, которые видят в России чуть ли не потенциального союзника в борьбе с исламскими экстремистами".

Пожалуй, самым известным представителем лагеря оппортунистов можно считать бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, продолжает Кирчик. "Если в 1994-м Гингрич горячо приветствовал расширение НАТО на Восток, то летом 2016 года он уже вторил беспрецедентным заявлениям Трампа о защите союзников по НАТО только в том случае, если "они за это заплатят". Говоря о небольшой Эстонии, Гингрич высказал сомнения в том, что следует идти на риск ядерной войны ради государства, больше напоминающего пригород Санкт-Петербурга", - сообщает журналист.

"Потребность во что бы то ни стало оправдать победу Трампа вынуждает представителей консервативных взглядов хвалить отчаянного антиамериканиста и анархиста, который, вероятно, обтяпывает делишки с российскими спецслужбами, хотя некогда они требовали его голову, - продолжает автор. - Когда Джулиан Ассанж опубликовал электронную переписку Клинтон, полученную от российских хакеров, некоторые известные своим патриотическим настроем республиканцы, такие, как Марко Рубио, призвали игнорировать вопиющие попытки подрыва американской демократии. Однако основная масса республиканцев предпочла превратить обнародованные данные в политическое оружие". Трамп, который в 2010 году требовал для Ассанжа "смертной казни или чего-то в этом роде" за публикацию секретных военных документов о войне в Ираке, сегодня выступает с ним плечом к плечу против Intelligence Community (собирательный термин для обозначения 17 правительственных учреждений по сбору информации и ведению разведывательной деятельности в интересах США. - Прим. ред.).

"Бывший кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин, чью переписку WikiLeaks обнародовала в 2008 году, на прошлой неделе даже извинилась перед Ассанжем за то, что в то время плохо о нем отзывалась. А конгрессмен от Аризоны Трент Фрэнкс в одном из интервью сказал, что российские хакеры "сделали то, что должны были сделать СМИ".

По мнению автора публикации, "лагерь идеологов в рядах республиканцев может нанести существенный вред всей внешней политике США". "Предлагаемая ими новая политика в отношении России, которая должна основываться на нечетко определяемой совместной борьбе с исламским терроризмом, хоть и соблазнительна, но ошибочна по сути: Россия отнюдь не потенциальный партнер в этой борьбе - напротив, она вносит вклад в укрепление позиций радикалов".

Автор считает, что "идеальное олицетворение идеологического разворота на 180 градусов - конгрессмен США Дана Рорабакер". Если в 1980-х республиканец писал речи для Рональда Рейгана, который на стороне моджахедов воевал в Афганистане против русских, то сегодня Рорабахер, называвший российские хакерские атаки "грандиозными", является одним из самых ярых защитников Путина в Конгрессе, называя его противником радикального исламского терроризма.

"В прошлом году вышла в свет книга будущего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, в которой тот причисляет Россию к странам, которые сформировали "международный альянс государств, руководствующихся злым умыслом". Это не помешало ему занять место рядом с Путиным во время приема, устроенного прокремлевским пропагандистским телеканалом RT", - пишет автор. Флинн считает, что сегодня мы имеем дело с противостоянием не Востока и Запада, а Севера и Юга.

Некоторые республиканцы, такие, как сенатор Джон Маккейн или Линдси Грэхем, ставят принципы превыше всего и выступают против дружелюбной позиции Трампа в отношении режима, который в свое время кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни называл "геополитическим противником Америки номер 1", продолжает автор. "Однако это крыло, похоже, проигрывает. На прошлой неделе обоим сенаторам под давлением лидера сенатского большинства Митча Макконнелла пришлось отозвать выдвинутое совместно с демократами требование о созыве специальной комиссии по расследованию факта вмешательства Москвы в президентскую избирательную кампанию", - говорится в статье.