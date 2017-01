10 января 2017 г. Редакция | Financial Times Угроза со стороны путинских кибервоинов "Еще до американских выборов накапливались свидетельства о том, что российские кибервоины взяли на мушку Европу, - указывает редакция Financial Times. - Немецкая разведка полагает, что в мае 2015 года русские вторглись в компьютерную сеть немецкого парламента. В прошлом году то, как российские пропагандистские механизмы рванулись сеять рознь по поводу миграционной политики Ангелы Меркель, очень многое говорило о московских намерениях. Учреждения ЕС тоже подверглись лавине кибератак. Также было точно установлено, что Россия проводила тайные операции в поддержку крайне правых националистических сил в Восточной Европе". "Россия - далеко не единственное государство, использующее взломы как форму шпионажа. Деятельность Москвы отличает злонамеренное применение добытой информации и распространение фальшивых новостей для дальнейшего загрязнения политической атмосферы. Время для сливов в ходе американских выборов, очевидно, было выбрано так, чтобы ослабить Хиллари Клинтон, кандидата от Демократической партии", - говорится в статье. "В марте 2015 года Европейский совет создал рабочую группу East StratCom для наблюдения за российской дезинформацией. Пока она финансируется недостаточно. Это должно измениться. Европейские чиновники должны скрупулезно анализировать природу этой угрозы и отличать сигнал тревоги от простого шума. Срочно необходима интегрированная, хорошо обеспеченная ресурсами стратегия", - резюмирует редакция. Источник: Financial Times