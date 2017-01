10 января 2017 г. Эдвард Хелмор | The Guardian Главный редактор RT оспаривает утверждения разведслужб США "Главный редактор круглосуточного новостного телеканала RT, опирающегося на поддержку российского правительства, дала отпор утверждениям, которые содержатся в докладе разведслужб США, - заявлению, что эта информационная структура участвовала в длительных усилиях, "направленных на подрыв доверия американских зрителей к демократическим процедурам США", - пишет журналист The Guardian Эдвард Хелмор. В пояснениях, присланных в The Guardian по электронной почте, Маргарита Симоньян оспорила утверждения о связях RT с российскими усилиями, которые предположительно были призваны повлиять на ход выборов в пользу Трампа. Газета цитирует рассекреченный вариант доклада: освещение фигуры Хиллари Клинтон на RT "на всем протяжении избирательной кампании в США было единообразно негативным, фокусировалось на ее "слитых" в прессу электронных письмах и обвиняло ее в коррупции, проблемах с физическим и психическим здоровьем, а также в связях с исламистским экстремизмом". Со своей стороны, Симоньян назвала доклад "печальным комментарием к состоянию дел в сообществе аналитиков американской разведки". "Единственное обвинение агентств в адрес RT - то, что мы критиковали Клинтон путем сообщения реальных фактов о ней, - написала она. - Вот в чем наше предполагаемое преступление! Какая громкая поддержка журналистики и свободы слова". Издание приводит также мнение Алексея Ковалева, которого характеризует так: "он ведет сайт, разоблачающий российскую пропаганду". "Есть много правильных оснований для критики в адрес RT, - сказал Ковалев, - но в докладе канал избран для критики исключительно по неверным основаниям. Освещение акций протеста и других социальных и политических разногласий - совершенно законный вид деятельности СМИ". По мнению Ковалева, внимание разведки США, вероятно, будет воспринято руководством канала как колоссальный успех и, возможно, повлечет за собой увеличение финансирования. Симоньян отрицала, что освещение событий на RT представляет собой пропаганду или вмешательство, продолжает автор статьи. "По-видимому, - написала она, - все иностранные СМИ обязаны следовать утвержденному сценарию приемлемого освещения событий, а иначе их обвинят во вмешательстве. И не ошибайтесь, мы говорим не о нейтралитете. Единственным приемлемым был подход: "Поддерживайте Клинтон, атакуйте Трампа". "Альтернатива в том, что им пришлось бы считаться с фактом, что освещение событий на RT часто отражает реалии на местах в США и остальном мире намного лучше, чем основные СМИ. Как иначе объяснить годы совершенно оторванного от жизни освещения событий, которое не признавало движущей силы, стоящей не только за Трампом, но и за Берни Сандерсом, и в результате журналисты и эксперты основных СМИ 9 ноября коллективно потеряли дар речи?" - отметила Симоньян. Газета добавляет: "RT получает финансирование из бюджета РФ. Руководство RT заявляет, что его журналисты независимы". Источник: The Guardian