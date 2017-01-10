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10 января 2017 г.
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10 января 2017 г.

Гарриэт Эджерхольм | Independent

После избрания Трампа состояние богатых союзников Владимира Путина увеличилось

"По некоторым сведениям, после избрания Трампа богатейшие россияне увеличили свои состояния на 29 млрд долларов в общей сложности", - пишет журналистка Independent Гарриэт Эджерхольм. "Среди тех, кто нажился, в том числе, на росте рубля и котировок российских акций, есть и ближайшие союзники российского президента Путина", - говорится в статье.

Как сообщил журнал Forbes, "стоимость доли Геннадия Тимченко в "Новатэке", которая, как считается, равна 23%, выросла на 1,8 млрд долларов", пересказывает газета.

"Леонид Михельсон, тоже крупный акционер "Новатэка", после избрания Трампа разбогател, как считается, на 1,9 млрд, и его состояние достигло 18,2 млрд долларов", - говорится в статье.

По подсчетам Forbes, в совокупности российские миллиардеры разбогатели на 29 млрд долларов. В процентном отношении американские миллиардеры разбогатели после победы Трампа на 2,8% в среднем, а российские - на 7,1%.

Российским олигархам также пошло на пользу укрепление рубля, приписываемое преимущественно росту цен на нефть, отмечает издание.

Источник: Independent


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