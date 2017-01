10 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Вопросы о путинских хакерах во многом повисли в воздухе СМИ передают выводы доклада ЦРУ, ФБР и АНБ: Россия организовала тайную операцию с целью дискредитировать Хиллари Клинтон. Атаки "кремлевских хакеров" на США также стали ответом на утечку "Панамского досье" и допинговые разоблачения. Журналисты отмечают "слабость" доклада из-за вымаранных секретных сведений, напоминают "американский послужной список вмешательств в дела других стран" и указывают на ошибки самой Клинтон. "Россия почти наверняка совершила хакерскую атаку и похитила информацию Национального комитета Демократической партии США, а также электронные письма с аккаунта Джона Подесты, который возглавлял избирательный штаб Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от демократов", - пишет The Christian Science Monitor в редакционной статье, пересказывая выводы из свежего доклада ЦРУ, ФБР и АНБ. Поскольку ее армия и экономика намного слабее, чем американские, Россия обратилась к нетрадиционному средству оказания влияния - хакерским атакам. Газета предполагает, что таким образом Россия ответила на утечку "Панамских документов", к которой, по мнению Москвы, причастны США, а также на разоблачения применения допинга российскими спортсменами. США располагают собственными возможностями ведения кибервойны, пишет издание, однако советует России и США не наращивать применение кибернетических грязных уловок друг против друга, а попытаться договориться о "киберразрядке" и неафишируемом прекращении ответных мер по принципу "око за око". "Возможно, теперь пора заняться тихими переговорами вместо того, чтобы вставать в позу и делать громогласные заявления", - говорится в статье. "Вера, как учит нас Библия, - это свидетельство о том, что мы не можем видеть", - пишет в редакционной статье The Washington Times. Но "теперь светские руководители разведки говорят нам, что вера - еще и ключ к пониманию государственных дел". Люди президента "заявили, что сказано последнее слово в скандале с российским хакерством: сделан вывод, что Владимир Путин плел интриги, чтобы привести к власти 45-го президента США. Но, если руководителей разведки вынудить объяснить, как они об этом узнали, им, вероятно, придется нас убить". Они произнесли слова, но не привели доказательств, "поскольку обнародование подобной информации обнаружило бы секретные источники или методы и поставило под угрозу способность собирать важные разведданные за рубежом в будущем", цитирует издание доклад ФБР, ЦРУ и АНБ о российском хакерстве. "Другими словами, доверяйте нам. Но это дело простых американцев - брать или не брать на веру", - говорится в статье. Глядящим на мир через призму представлений очевидно политизированных разведслужб, простым американцам хватает ума вспомнить старую русскую пословицу, которую особенно любил Рональд Рейган: "Доверяй, но проверяй", - заключает издание. "Одна супердержава вклинивается в избирательную кампанию другой: атаки российских хакеров в ходе предвыборной кампании в США, безусловно, сами по себе являются скандалом. Однако не стоит забывать: в своем поражении виновата прежде всего сама Хиллари Клинтон", - пишет в статье на сайте Der Spiegel Вайт Медик. "На фоне не вполне безоблачной репутации ЦРУ, АНБ США и других спецслужб можно, конечно, сомневаться в представленных выводах. Однако для чего им выдумывать подобную историю?" - пишет автор. Этот доклад "выставляет обе партии, а также администрацию США в современном цифровом мире дурачками, для которых компьютерная безопасность - незнакомое понятие. Путин же, напротив, предстает как игрок, который, стоя за огромным пультом управления в Кремле, может манипулировать всем миром. Стал бы кто-то будить подобные ассоциации, если бы не имел на руках однозначные результаты расследования?" - пишет журналист. "В основном вся эта история, конечно, правдива. Не доверять Путину и его приспешникам правильно. Это касается и Европы, - продолжает Медик. - Но по большей части в своем поражении виновата сама Хиллари Клинтон. Эффект от обнародованной WikiLeaks переписки был бы наверняка менее негативным, если бы Клинтон разработала правильную стратегию в этом вопросе". "Некоторым демократам нравится представлять себя в роли жертв Москвы. И за обвинениями в адрес Путина забывается небрежность избирательной кампании Клинтон в центральной части США, забывается, что кандидат от Демократической партии так и не выработала четкого послания для избирателей, предпочитая заверять их в том, что после ее победы у всех каким-то образом все станет хорошо", - говорится в статье. Трампу предстоит непростое президентство. "Но целиком и полностью надеяться на это демократы не должны - иначе их ждет разочарование и в 2020 году", - заключает автор. Основные разведслужбы США пришли к заключению, что российский президент Владимир Путин организовал тайную операцию с целью дискредитировать Хиллари Клинтон и таким образом способствовать победе Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, пишет в The Washington Times политический обозреватель Кэл Томас. "В то время как демократы и некоторые республиканцы критикуют Россию, им следовало бы вспомнить сомнительные действия США. Президенты от обеих партий имеют давнюю традицию лгать и пытаться диктовать другим государствам, кто должен ими управлять", - говорится в статье. Томас приводит примеры. Так, 1 ноября 1963 года было свергнуто правительство Южного Вьетнама - переворот получил негласное одобрение администрации Кеннеди. В 1973 году Генри Киссинджер убедил президента Ричарда Никсона свергнуть демократически избранное правительство в Чили. Автор также напоминает о войне в Ираке, начатой на основании неподтвержденных разведданных, и поддержке администрацией Обамы выступлений против Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи. "С точки зрения морали разве это отличается от того, что предположительно организовал Путин с целью повлиять на выборы в Америке?" - задается вопросом Томас. "Учитывая американский послужной список вмешательств в дела других стран и череду лидеров, обманывавших нас, нам не стоит искать соринку в чужом глазу", - полагает обозреватель. "Доклад о предположительном вмешательстве российских хакеров в американские президентские выборы, опубликованный в пятницу спецслужбами США, вызвал в России разочарование, веселье или пренебрежение, - пишет Вероника Дорман в Libération. - Даже критики Кремля, которые изголодались по достоверным разоблачениям, и те назвали этот документ "слабым", "малообоснованным", "наивным", "непригодным". Владимир Путин, обвиненный в том, что он "отдал приказ о кампании влияния в 2016 году в отношении американских президентских выборов", велел своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову сказать о том, что он "устал" от "абсолютно не подкрепленных ничем, голословных обвинений, которые звучат на достаточно любительском, эмоциональном уровне". И действительно, доклад с вычеркнутыми засекреченными сведениями не привносит ни новых данных, ни объективных свидетельств о вмешательстве России, пишет Дорман. "Доклад вызывает разочарование, потому что, если спецслужбы действуют профессионально, а так оно и есть, то для них недопустимо приводить свои источники и раскрывать методы", - объясняет профессор Марк Галеотти, эксперт по проблемам безопасности в Институте международных отношений в Праге. Однако сам факт российского вмешательства начинает признаваться единодушно - даже Дональд Трамп в конце концов это допускает. "Вопрос лишь в том, чтобы узнать, были ли это оппортунистические действия или речь идет о более глобальной стратегии", - сказал Галеотти. "Трамп в конце концов согласился, что Москва могла принять участие в кибератаках, хотя продолжает отрицать, что Россия оказала какое бы то ни было влияние на результаты выборов. Всячески подтверждая свое намерение сблизиться с Москвой, он объявляет о выдвижении Дэна Коатса, экс-сенатора, сторонника санкций против России, на пост главы нацразведки США, - пишет автор статьи. - Галеотти заключает: "Россияне удобно устроились в креслах, грызут попкорн и смотрят захватывающее шоу, где избранный президент из-за каких-то пустяков ссорится со своими спецслужбами. Это превосходит все их ожидания".